В День Победы 9 мая МОО «Вело-Город» организует традиционный велопробег «Спасибо Деду за Победу» и приглашает всех велосипедистов Екатеринбурга принять участие в праздничном заезде.
Велопробег «Спасибо Деду за Победу» станет открытием летнего велосезона.
Чтобы поддержать и воссоздать на велопробеге нужную атмосферу, приезжайте в костюмах военных лет. Лучшие костюмы отметят призами.
Возьмите с собой цветы: мы будем поздравлять наших ветеранов и, выстроившись в живой коридор, подарим цветы всем героям войны. Затем стартует праздничный велопробег по местам боевой славы.
Ждем вас 9 мая, старт мероприятия с Октябрьской площади в 11:00!
Регистрация на сайте МОО «Вело-Город»
Изображение:
Адрес:
Текст адреса:
Октябрьская площадь
Центр карты:
56.84313400603406,60.594657999999995
Масштаб карты:
Координаты точки:
56.843117,60.594815
Дата:
среда, мая 9, 2018
Комментарий к дате:
11:00 Стоимость:
Бесплатно
Ссылка на регистрацию:
http://www.velotown.ru/calendar.html
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