Велопробег «Спасибо деду за Победу»

В День Победы 9 мая МОО «Вело-Город» организует традиционный велопробег «Спасибо Деду за Победу» и приглашает всех велосипедистов Екатеринбурга принять участие в праздничном заезде.

Велопробег «Спасибо Деду за Победу» станет открытием летнего велосезона.

Чтобы поддержать и воссоздать на велопробеге нужную атмосферу, приезжайте в костюмах военных лет. Лучшие костюмы отметят призами.

Возьмите с собой цветы: мы будем поздравлять наших ветеранов и, выстроившись в живой коридор, подарим цветы всем героям войны. Затем стартует праздничный велопробег по местам боевой славы.

Ждем вас 9 мая, старт мероприятия с Октябрьской площади в 11:00!

Регистрация на сайте МОО «Вело-Город»

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Адрес:

Текст адреса:

Октябрьская площадь

Центр карты:

56.84313400603406,60.594657999999995

Масштаб карты:

Координаты точки:

56.843117,60.594815

Дата:

среда, мая 9, 2018

Комментарий к дате:

11:00 Стоимость:

Бесплатно

Ссылка на регистрацию:

http://www.velotown.ru/calendar.html

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