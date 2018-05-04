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Участковый по району Старое Крюково представил отчёт о проделанной работе
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Участковый по району Старое Крюково представил отчёт о проделанной работе 

Старое Крюково 2 часа назад
Фото: Старое Крюково
В апреле в Зеленограде состоялись традиционные отчёты участковых уполномоченных полиции перед местными жителями, которых представляли члены Общественного совета при УВД по ЗелАО.
Район Старое Крюково на ежегодном отчёте представлял лейтенант полиции Роман Щербаков. Мероприятие состоялось во дворе корп. 902, где участковый подробно рассказал об итогах проделанной работы. Сотрудник полиции отвечает за административный участок, на котором располагается 5 многоэтажных жилых домов, с порядка 4 тысячами жителей. За счёт целенаправленного проведения профилактической работы участковым состояние общей обстановки на данной территории не вызывает обеспокоенности. Обнаруженные в районе за истёкший период правонарушители привлечены к административной ответственности.
После предоставления участковым отчёта он был удостоен благодарности от члена Общественного совета при УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве, президента Общероссийского Общественного Фонда Поддержки и Развития Спорта РФ Владимира Уткина. Представитель от местного населения особо отметил такие качества специалиста полиции, как опыт и ответственность.
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