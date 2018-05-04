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В районе Марьино психолог поможет избавиться от комплекса «плохой матери»
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В районе Марьино психолог поможет избавиться от комплекса «плохой матери» 

Управа района Марьино 2 часа назад
Психолог Елена Марта устроит встречу-беседу для родителей из района Марьино и расскажет о том, с какими комплексами порой сталкиваются мамы, стремящиеся во всем быть идеальными.
— Специалист предложит поработать с одним из самых распространенных комплексов — «я плохая мать», — отметили организаторы.
На встречу приглашаются участники от 18 лет. Мероприятие начнется в 11.30 по адресу: улица Перерва, дом 56/2, станция метро «Братиславская». Участие бесплатное. Регистрация по ссылке https://biblioteka-129-mediatsent.timepad.ru/event/606817/. (то)
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