В районе Марьино психолог поможет избавиться от комплекса «плохой матери»

Психолог Елена Марта устроит встречу-беседу для родителей из района Марьино и расскажет о том, с какими комплексами порой сталкиваются мамы, стремящиеся во всем быть идеальными.

— Специалист предложит поработать с одним из самых распространенных комплексов — «я плохая мать», — отметили организаторы.

На встречу приглашаются участники от 18 лет. Мероприятие начнется в 11.30 по адресу: улица Перерва, дом 56/2, станция метро «Братиславская». Участие бесплатное. Регистрация по ссылке https://biblioteka-129-mediatsent.timepad.ru/event/606817/. (то)