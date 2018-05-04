В центре Перми начали снос скандального самостроя

Демонтаж производится за счет средств взыскателя. Однако у него есть право по закону взыскать затраченные деньги с собственника объекта — предприимателя Баграта Велиадзе.

Здание было признано Ленинским судом Перми самовольной постройкой еще в январе 2014 года. Однако все эти годы шли суды, которые оттянули вынесение решения о сносе.

Заслуженный архитектор РФ Игорь Луговой считает, что снос этого самостроя может стать прецедентным для всех, кто вынашивает планы самовольного строительства.

«Строительство незаконных объектов должно пресекаться на самой ранней стадии. Как только незаконный объект начал возводиться, тут же должна быть реакция архстройнадзора. Удивительно и возмутительно, что объект доведен до такой стадии, когда каркас практически готов, а потом оказывается, что в суде еще годами доказывали, что это самострой. Плюс еще и в центре города — а никто не замечал, никакие органы не останавливали строительство. Это ведь обоюдное нарушение закона получилось», — отметил Луговой.

По мнению специалиста, такие инциденты может пресечь только введение практики публичного обсуждения всех строительных объектов на градостроительном совете: «Даже применительно к ситуации со сносом дома на Попова, 46а. Там застройщик, помимо незаконного возведения, еще и захватил своим объектом часть участка соседнего жилого дома, по ул. Екатерининской, 109, люди с трудом могли попасть домой. При открытом обсуждении на градсовете эта проблема вскрылась бы, эксперты указали бы проектировщикам на такой факт».

Фото: пресс-служба УФССП по ПК