Ещё
Воробьев вручил 9 ветеранам ордена «За доблесть и мужество»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Воробьев вручил 9 ветеранам ордена «За доблесть и мужество» 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил в пятницу ордена «За доблесть и мужество» девяти подмосковным ветеранам Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИАМО.
В пятницу глава Московской области встретился с ветеранами и представителями молодежных организаций региона.
«Разрешите мне от Московской области вручить вам заслуженные награды», — сказал Воробьев.
Ордена получили участник освобождения Крыма Аркадий Сычев из Королева, совершивший 45 боевых вылетов в годы Великой Отечественной войны Георгий Новиков из Люберец, освободитель Вены, Будапешта, Праги Николай Герасимов из Подольска, участник Сталинградской, Курской битв, битвы за Днепр Николай Козлов из Королева, радист Александр Вагин из Пущина, участник освобождения концлагеря «Освенцим» Михаил Кабанов из Реутова, прошедший всю войну Николай Кузнецов из Лыткарина, военный врач Александра Прищенко из Рошаля, участник сражения на Курской Дуге, в Сталинградской битве, освободитель Украины и Белоруссии Николай Ханичев из Орехово-Зуева.
Орденом «За доблесть и мужество» награждаются лица за смелые и решительные действия, совершенные на территории Московской области при выполнении воинского, гражданского, служебного долга, а также при спасении людей во время стихийных бедствий, пожаров, катастроф и других чрезвычайных ситуаций.
РИАМО: последние новости
Жить в Балашихе – заниматься спортом и возвращаться из Москвы на такси Более 1,2 тыс юных музыкантов 9 мая исполнят на Поклонной горе известные мелодии о войне Карантин по бешенству животных установили в микрорайоне Наро‑Фоминска
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму задержали украинское судно331
Россия отказалась от союзов с Китаем342
Литва переименовала Грузию56
Названа основная версия гибели блогера Макушина8
Киркоров ответил недоброжелателям96
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:36
Названа основная версия гибели блогера Макушина
Происшествия
01:54
Парикмахер поджигает клиентам волосы
Общество
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
00:23
Кремль высказался о «Новичке» из Чехии
Политика Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение