Воробьев вручил 9 ветеранам ордена «За доблесть и мужество» 

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил в пятницу ордена «За доблесть и мужество» девяти подмосковным ветеранам Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИАМО.
В пятницу глава Московской области встретился с ветеранами и представителями молодежных организаций региона.
«Разрешите мне от Московской области вручить вам заслуженные награды», — сказал Воробьев.
Ордена получили участник освобождения Крыма Аркадий Сычев из Королева, совершивший 45 боевых вылетов в годы Великой Отечественной войны Георгий Новиков из Люберец, освободитель Вены, Будапешта, Праги Николай Герасимов из Подольска, участник Сталинградской, Курской битв, битвы за Днепр Николай Козлов из Королева, радист Александр Вагин из Пущина, участник освобождения концлагеря «Освенцим» Михаил Кабанов из Реутова, прошедший всю войну Николай Кузнецов из Лыткарина, военный врач Александра Прищенко из Рошаля, участник сражения на Курской Дуге, в Сталинградской битве, освободитель Украины и Белоруссии Николай Ханичев из Орехово-Зуева.
Орденом «За доблесть и мужество» награждаются лица за смелые и решительные действия, совершенные на территории Московской области при выполнении воинского, гражданского, служебного долга, а также при спасении людей во время стихийных бедствий, пожаров, катастроф и других чрезвычайных ситуаций.