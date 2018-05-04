Воробьев вручил 9 ветеранам ордена «За доблесть и мужество»

В пятницу глава Московской области встретился с ветеранами и представителями молодежных организаций региона.

«Разрешите мне от Московской области вручить вам заслуженные награды», — сказал Воробьев.

Орденом «За доблесть и мужество» награждаются лица за смелые и решительные действия, совершенные на территории Московской области при выполнении воинского, гражданского, служебного долга, а также при спасении людей во время стихийных бедствий, пожаров, катастроф и других чрезвычайных ситуаций.