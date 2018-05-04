Ещё
На Международной конференции «Нефть и газ — 2018» губкинцы завоевали призы и награды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Международной конференции «Нефть и газ — 2018» губкинцы завоевали призы и награды 

Вестник района Гагаринский 1 час назад
Фото: Вестник района Гагаринский
С 23 по 26 апреля в Губкинском университете прошла 72-я Международная молодежная научная конференция «Нефть и газ — 2018», приуроченная к V Национальному нефтегазовому форуму.
Как привлечь молодежь к решению реальных производственных задач и выполнению прикладных научных исследований, обсуждали в ходе мероприятия. Были обозначены насущные проблемы в области создания системы профессиональных квалификаций, а также представлен опыт внедрения и использования цифровых технологий на предприятиях нефтегазовой отрасли.
В конференции приняли участие более 2000 студентов, аспирантов, молодых ученых, специалистов, школьников из 397 образовательных учреждений и отраслевых организаций России и зарубежных стран.
На конференции была организована встреча без галстуков, на которой у участников была возможность задать любой интересующий их вопрос руководителям профильных ведомств и нефтегазовых компаний.
Конференция завершилась церемонией торжественного награждения победителей и призеров конференции, конкурса и интеллектуальной игры, в которой приняли участие заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин и проректор Губкинского университета Александр Мурадов.
Подарки победителям и призерам конференции были предоставлены официальными спонсорами и партнерами конференции: компанией «Шлюмберже», Технопарком промышленной автоматизации ПАО «Газпром нефть», ИД «Недра», ИД «Коммерсантъ». Помимо основных подарков авторы лучших научных работ по тематическим направлениям были отмечены поощрительными призами и сертификатами на прохождение практик и стажировок в нефтегазовых компаниях.
Вестник района Гагаринский: последние новости
В праздник Святых жен-мироносиц Преосвященный Феофилакт отслужил Литургию в Андреевском монастыре Казачий театр отметит День Победы на сцене театра Джигарханяна Сергей Собянин расширил перечень московских промкомплексов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму задержали украинское судно347
Россия отказалась от союзов с Китаем342
Литва переименовала Грузию59
Названа основная версия гибели блогера Макушина10
Киркоров ответил недоброжелателям96
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:36
Названа основная версия гибели блогера Макушина
Происшествия
01:54
Парикмахер поджигает клиентам волосы
Общество
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
00:23
Кремль высказался о «Новичке» из Чехии
Политика Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение