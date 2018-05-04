На Международной конференции «Нефть и газ — 2018» губкинцы завоевали призы и награды

С 23 по 26 апреля в Губкинском университете прошла 72-я Международная молодежная научная конференция «Нефть и газ — 2018», приуроченная к V Национальному нефтегазовому форуму.

Как привлечь молодежь к решению реальных производственных задач и выполнению прикладных научных исследований, обсуждали в ходе мероприятия. Были обозначены насущные проблемы в области создания системы профессиональных квалификаций, а также представлен опыт внедрения и использования цифровых технологий на предприятиях нефтегазовой отрасли.

В конференции приняли участие более 2000 студентов, аспирантов, молодых ученых, специалистов, школьников из 397 образовательных учреждений и отраслевых организаций России и зарубежных стран.

На конференции была организована встреча без галстуков, на которой у участников была возможность задать любой интересующий их вопрос руководителям профильных ведомств и нефтегазовых компаний.

Конференция завершилась церемонией торжественного награждения победителей и призеров конференции, конкурса и интеллектуальной игры, в которой приняли участие заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин и проректор Губкинского университета Александр Мурадов.