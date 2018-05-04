С 23 по 26 апреля в Губкинском университете прошла 72-я Международная молодежная научная конференция «Нефть и газ — 2018», приуроченная к V Национальному нефтегазовому форуму.
Как привлечь молодежь к решению реальных производственных задач и выполнению прикладных научных исследований, обсуждали в ходе мероприятия. Были обозначены насущные проблемы в области создания системы профессиональных квалификаций, а также представлен опыт внедрения и использования цифровых технологий на предприятиях нефтегазовой отрасли.
В конференции приняли участие более 2000 студентов, аспирантов, молодых ученых, специалистов, школьников из 397 образовательных учреждений и отраслевых организаций России и зарубежных стран.
На конференции была организована встреча без галстуков, на которой у участников была возможность задать любой интересующий их вопрос руководителям профильных ведомств и нефтегазовых компаний.
Конференция завершилась церемонией торжественного награждения победителей и призеров конференции, конкурса и интеллектуальной игры, в которой приняли участие заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин и проректор Губкинского университета Александр Мурадов.
Подарки победителям и призерам конференции были предоставлены официальными спонсорами и партнерами конференции: компанией «Шлюмберже», Технопарком промышленной автоматизации ПАО «Газпром нефть», ИД «Недра», ИД «Коммерсантъ». Помимо основных подарков авторы лучших научных работ по тематическим направлениям были отмечены поощрительными призами и сертификатами на прохождение практик и стажировок в нефтегазовых компаниях.