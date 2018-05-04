У памятника танкистам в Челябинске появится палатка

Накануне Дня Победы возле памятника Танкистам-добровольцам на Кировке появится большая палатка.

В ней разместится караульное помещение для участников традиционной «Вахты памяти». В этом году на Пост№1 у Вечного огня заступят ученики 14 школ. Торжественное открытие состоится 5 мая в 11:00. Часть караульных оденут в форму бойцов Красной армии образца 1943 года и выдадут муляжи винтовок-трехлинеек.

Как сообщили в администрации города, палатку оборудуют всем необходимым для комфорта постовых. В ней будет модульный пол, инфракрасные обогреватели, а также мебель и оборудование, необходимые для организации караула во время смены.

Ежедневно, с 10 утра до 16 часов смены Почетного караула будут участвовать в викторине «Курская битва» и в выпуске «Боевого листка», а также смотреть документальные и художественные фильмы, посвященные событиям Великой Отечественной войны.

«Кроме того, важной особенностью мероприятия в этом году станут образовательные экскурсии «У памяти на посту» для школьников всех районов города, которые подготовили и проведут руководители школьных музеев и активисты. Экскурсии пройдут по маршруту от Вечного огня по Алее славы до памятника Танкистам-добровольцам», — рассказали в городской администрации.

Дежурство у Вечного огня проходит ежегодно с 5 по 19 мая. В состав команд входят победители и финалисты игры «Зарница», лучшие воспитанники патриотических и военно-спортивных клубов, кадетских классов и школ.