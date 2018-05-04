Ещё
У памятника танкистам в Челябинске появится палатка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У памятника танкистам в Челябинске появится палатка 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Накануне Дня Победы возле памятника Танкистам-добровольцам на Кировке появится большая палатка.
В ней разместится караульное помещение для участников традиционной «Вахты памяти». В этом году на Пост№1 у Вечного огня заступят ученики 14 школ. Торжественное открытие состоится 5 мая в 11:00. Часть караульных оденут в форму бойцов Красной армии образца 1943 года и выдадут муляжи винтовок-трехлинеек.
Как сообщили в администрации города, палатку оборудуют всем необходимым для комфорта постовых. В ней будет модульный пол, инфракрасные обогреватели, а также мебель и оборудование, необходимые для организации караула во время смены.
Ежедневно, с 10 утра до 16 часов смены Почетного караула будут участвовать в викторине «Курская битва» и в выпуске «Боевого листка», а также смотреть документальные и художественные фильмы, посвященные событиям Великой Отечественной войны.
«Кроме того, важной особенностью мероприятия в этом году станут образовательные экскурсии «У памяти на посту» для школьников всех районов города, которые подготовили и проведут руководители школьных музеев и активисты. Экскурсии пройдут по маршруту от Вечного огня по Алее славы до памятника Танкистам-добровольцам», — рассказали в городской администрации.
Дежурство у Вечного огня проходит ежегодно с 5 по 19 мая. В состав команд входят победители и финалисты игры «Зарница», лучшие воспитанники патриотических и военно-спортивных клубов, кадетских классов и школ.
АиФ: последние новости
Губернатор Дубровский возмутился безответственностью руководителей ТРК Южноуральские ветераны получат 25 открыток от президента к 9 Мая Металлурги «Уральский кузницы» провели массовые субботники
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму задержали украинское судно331
Россия отказалась от союзов с Китаем342
Литва переименовала Грузию56
Названа основная версия гибели блогера Макушина8
Киркоров ответил недоброжелателям96
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:36
Названа основная версия гибели блогера Макушина
Происшествия
01:54
Парикмахер поджигает клиентам волосы
Общество
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
00:23
Кремль высказался о «Новичке» из Чехии
Политика Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение