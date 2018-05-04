Стартовал сбор предложений в Стратегию социально-экономического развития Новосибирской области

Активисты-общественники оформили свои предложения письменно — заполнили специальные бланки и указали, какие направления, на их взгляд, являются основными для развития региона. Это произошло 4 мая в Общественной палате Новосибирской области

Андрей Травников проявил инициативу, и Общественная палата эту инициативу горячо поддержала, потому что и Президент страны не раз говорил о необходимости приглашать активных граждан к управлению территориями. Мы видим это как призыв к активному участию жителей нашего региона в разработке такого важного документа, как Стратегия, — прокомментировала Галина Гриднева, председатель Общественной палаты Новосибирской области. — В Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области будет много разделов: и экономика, и здравоохранение, и культура. Самое главное — этот документ направлен на повышение качества жизни региона.

С какими идеями выступают общественные организации?

— Наше предложение — создать в перинатальном центре, который планируют строить, отделение перинатальной психологии, — пояснила Елена Наку, представитель Новосибирского регионального отделения всероссийского общественного движения «Матери России», руководитель центра Перинатальной психологии в акушерстве «Аист Мама». — В задачи отделения входит профилактика бесплодия, привычного невынашивания, травматизации матери и ребенка в родах — подготовка к родам, повышение качества сервиса обслуживания в наших клиниках. Мы ведем переговоры с медицинским университетом, чтобы вести дисциплину по перинатальной психологии — чтобы наши студенты, выпускаясь с кафедры, могли работать в женских консультациях, помогая женщинам в планировании беременности и рождении детей.

— Больше всего вопросов, поступающих от населения, касается среды проживания: доступности детских садов, школьного образования, состояния автодорог, — отметил Роман Бубенов, заместитель председателя комиссии по социальной политике, здравоохранению и трудовым отношениям Общественной палаты Новосибирской области. — Мое предложение следующее: необходимо создавать опорные точки, куда каждый человек может прийти, заявить о своей инициативе, обосновать, почему это важно (не только для него лично, но и для соседа, и для жителя райцентра), а затем подать официальное обращение, которое будет услышано. Интернет — великая вещь, но его доступность ограничена, особенно в сельской местности.

Сбор предложений продолжится до 20 июня 2018 года. Чтобы заполнить бланк, нужно обратиться в Общественную палату региона (Новосибирск, ул. Мичурина, 19/Державина, 7; этаж 5; кабинет 2,3,4), МФЦ, ресурсный центр по месту жительства. В электронном виде предложения принимаются через портал правительства Новосибирской области.

— Самые важные, интересные предложения мы обсудим с врио губернатора и общественниками, — подчеркнула Галина Гриднева. — Мы уверены, что предложений будет много, и они найдут отражение в итоговом документе.

Справка. Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области разрабатывается по инициативе врио губернатора Андрея Травникова. Задача Стратегии — сформировать механизмы устойчивого развития ключевых отраслей области, проработать решения проблемных зон региона и обеспечить улучшение качества жизни людей.

К разработке столь важной программы развития области по инициативе главы региона привлечена общественность, представители научного и бизнес-сообщества Новосибирской области, ведущие эксперты федерального уровня, имеющие опыт разработки подобных документов как для других регионов Российской Федерации , так и для регионов смежных государств.

Сбор предложений от населения области стартовал. Инициативу поддержала Общественная палата Новосибирской области.