Курсы иностранного языка открыли в библиотеке для участников «Московского долголетия»

Проект «Московское долголетие» стартовал в библиотеке №147. Здесь для старшего поколения района Орехово-Борисово Северное идут уроки английского языка.

На сегодняшний день сюда ходят две группы по десять человек. На занятиях пенсионеры учатся правильно произносить слова, использовать нужные артикли, бегло читать и, конечно, использовать сложнейшие времена, например, категорически не русский Future Simple in the Past.

— Мне приятно, что меня пригласили преподавать язык, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» учитель английского языка с многолетним стажем Маргарита Шебанова, — Я вижу в своих студентах желание учиться новому или вспомнить забытые навыки. Обучение другим языкам — это тренировка памяти, возможность поближе познакомиться с мировой культурой.

Программа «Московского долголетия» помогает старшему поколению социализироваться и общаться с другими людьми, что особенно важно, если человек живёт вдали от семьи.

— Развитие коммуникативных навыков, тренировка памяти, возможность снова почувствовать себя молодым студентом — все это привлекло наших читателей в кружок по английскому языку, — добавила библиотекарь Анна Шеметова.