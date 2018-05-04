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На Ямале дети украсили георгиевскими лентами мундиры следователей
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На Ямале дети украсили георгиевскими лентами мундиры следователей 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Салехарде сотрудники следственного управления следственного комитета РФ по ЯНАО вместе со своими подшефными из социально-реабилитационного центра «Доверие» присоединились к акции «Георгиевская ленточка», — сообщает следственное управление следственного комитета РФ по ЯНАО.
Воспитанники центра прикрепили георгиевские ленты к мундирам сотрудников ведомства, как символ памяти о Победе в Великой Отечественной войне.
Ребята традиционно приезжают к шефам в преддверии празднования Дня Великой Победы. Вместе они вспоминают подвиги своих предков и всех советских солдат, сражавшихся на полях самой жестокой войны.
У стенда, посвященного родственникам сотрудников следственных органов следственного управления следственного комитета РФ по ЯНАО, участники мероприятия почтили всех погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.
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