На Ямале дети украсили георгиевскими лентами мундиры следователей

Воспитанники центра прикрепили георгиевские ленты к мундирам сотрудников ведомства, как символ памяти о Победе в Великой Отечественной войне.

Ребята традиционно приезжают к шефам в преддверии празднования Дня Великой Победы. Вместе они вспоминают подвиги своих предков и всех советских солдат, сражавшихся на полях самой жестокой войны.

У стенда, посвященного родственникам сотрудников следственных органов следственного управления следственного комитета РФ по ЯНАО, участники мероприятия почтили всех погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.