Шахта «Воргашорская» в Воркуте приступила к отработке новой лавы с запасами 2,5 млн тонн 

СЫКТЫВКАР, 4 мая. /ТАСС/. Предприятие «Воркутауголь» (входит в ПАО «Северсталь») начало отработку новой лавы на шахте «Воргашорская». Лаву с запасами в 2,5 млн тонн энергетического угля планируется отработать в январе 2019 года, сообщили в пятницу в пресс-службе АО «Воркутауголь».
"Шахта «Воргашорская» приступила к добыче угля в новом очистном забое пласта Мощного. Общие запасы новой лавы 133-с достигают 2,5 млн тонн угля марки ГЖО. При среднемесячных объемах добычи около 260 тыс. тонн горняки «Воргашорской» рассчитывают полностью отработать ее в январе 2019 года", — говорится в сообщении предприятия.
По словам заместителя директора по производству «Воргашорской» Виктора Амелина, на сегодня лава 133-с — единственная на «Воргашорской», поэтому она играет ключевую роль в загрузке мощностей всей шахты. Отработка этого очистного забоя поможет АО «Воркутауголь» выполнить бизнес-план по добыче энергетического угля.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе угледобывающей компании, уголь с «Воргашорской» частично пойдет на обогащение и будет поставлен на Череповецкий металлургический комбинат, но в первую очередь он поставляется на ТЭЦ Воркуты и других городов.
Шахта «Воргашорская» — крупнейшее угледобывающее предприятие в европейской части России. Отрабатывает Воргашорское каменноугольное месторождение Печорского угольного бассейна на севере Республики Коми. Шахта является самой молодой в Воркуте и одной из самых модернизированных на сегодня. На предприятии занято около 1 тыс. сотрудников. В 2017 году «Воргашорская» добыла 2,5 млн тонн угля.