«Пока теряется в новом пространстве». Нижегородку, которая попала в больницу в Таиланде, выписали

Месяц назад мы рассказали историю нижегородки Ольги Еруновой, которая попала в больницу Таиланда . Она отдыхала с мужем и маленьким сыном в Пхукете , и когда они уже были в аэропорту, ждали вылета домой, женщина неожиданно упала в обморок. Сначала подумали — солнечный удар, но потом оказалось, что все куда страшнее: у нижегородки случился инсульт. Нужно было срочно везти ее в больницу, требовалась операция. Но такие хирургические вмешательства в больницах Пхукета не проводят, Ольгу перевезли в другую больницу — в Бангкок (до него больше чем 800 км), потом еще в одну…

В итоге Ольге провели операцию, перевели из реанимации в обычную палату, а 12 апреля уже отпустили с мужем в Нижний Новгород.

— Ольгу сразу положили в Приволжский окружной медицинский центр, где она две недели проходила реабилитацию, — рассказала NN.RU ее сестра Татьяна Глотова. — В конце мая будут проводить повторный курс. А сейчас она дома. Ей уже лучше: речь стала значительно лучше после больницы и рука лучше работает. Единственное, она устаёт очень быстро. Какие-то дела даже по дому делает, но её хватает на полчаса. И пока теряется в новом пространстве, начинаются головокружения. Кстати, нижегородские врачи в восторге от работы тайских врачей. Сказали: «Такую операцию Ольге в Нижнем Новгороде не провели бы».

На лечение Ольги помогали собрать деньги неравнодушные люди. Заграничные больницы здорово потрепали нервы родственникам нашей землячки, предупреждая, что счета будут с шестью нулями. А страховая сомневалась, что потянет все расходы.

— Страховка в итоге покрыла всё за исключением некоторых процедур, таких как ангиография. А она стоит примерно 230 тысяч рублей. Мы закрыли сбор средств. Собранные деньги ещё остались и пока они требуются, так как реабилитация будет длительной и платной. В ПОМЦ за две недели мы потратили около 50 тысяч рублей. Что будет дальше, нам будут говорить врачи.