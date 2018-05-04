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По Пермскому краю проедет поезд Победы: рассказываем, где встречать состав
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По Пермскому краю проедет поезд Победы: рассказываем, где встречать состав 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Ретро-вагон проедет по Пермскому краю с остановками в крупных городах. Увидеть паровоз можно будет с 6 по 14 мая на десяти станциях.
В честь празднования 73-й годовщины Победы Свердловская железная дорога устраивает историческую реконструкцию «Встреча поезда Победы». Ретро-состав из паровоза и вагона-теплушки с 6 по 14 мая сделает остановки на десяти станциях Прикамья. Услышать гудки паровоза и поприветствовать ретро-поезд жители Прикамья смогут на следующих станциях:
6 мая — Верещагино (с 13:00, здесь и далее указано местное время); 7 мая — Чайковская (с 11:00);
8 мая — Пермь-Сортировочная (с 12:00);
9 мая — Пермь II (с 08:00), Пермь-1 (с 13:30);
10 мая — Кунгур (с 10:00);
11 мая — Левшино (с 10:00);
12 мая — Чусовская (с 10:30);
13 мая — Кизел (с 11:30);
14 мая — Заячья Горка — парк Березники (с 10:00).
— В Перми 9 мая уникальный состав будут встречать ветераны, жители и гости города, работники железной дороги, — рассказали организаторы акции. — На станции Пермь I состоится праздничный концерт. Студенты Пермского института железнодорожного транспорта подарят ветеранам войны и труда георгиевские ленточки и цветы.
Исторический состав «Поезда Победы» создан в память о героях Великой Отечественной войны. Среди участников боевых сражений и тружеников тыла Прикамья были десятки тысяч железнодорожников. В годы войны свыше семи тысяч работников железной дороги региона добровольно ушли на фронт. Они служили в самых разных войсках, водили бронепоезда, ремонтировали прифронтовые пути, восстанавливали разрушенные мосты. В тылу труженики железных дорог обеспечивали перевозки сырья, топлива, оборудования, продовольствия и боевой техники. Пермские железнодорожники перевезли около 50 тысяч вагонов с оборудованием и более трех миллионов эвакуированных жителей западных и центральных областей страны на Урал и в Сибирь. На станции Пермь II работал эвакуационный пункт. Он принимал эшелоны, снабжал питанием стариков, женщин, детей, оказывал медицинскую помощь. Работники Пермского паровозного депо своими силами и на личные средства построили для фронта бронепоезд. 2 декабря 1941 года бронепоезд «Пермский рабочий» вышел на первый путь главного направления станции Пермь II. А затем было создано еще пять боевых машин.
Ранее мы рассказывали, как в Перми отпразднуют День Победы.
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