В парках и на набережных Москвы установили скамейки «Крымский мост»

СИМФЕРОПОЛЬ , 4 мая. / ТАСС /. Пять скамеек с официальным логотипом проекта Крымского моста появились в популярных местах отдыха жителей и гостей российской столицы , сообщает в пятницу информационный центр «Крымский мост».

"Скамейки выполнены в форме букв, составляющих слова «Крымский мост». Спинки напоминают одну из судоходных арок. Сооружения из металла имеют длину пять метров, они покрыты краской синего цвета и его оттенков: в стилистике проекта моста", — говорится в сообщении.

Отмечается, что скамейки установлены на территориях Государственного автономного учреждения культуры города Москвы «ЦПКиО им. М. Горького» (Парк Горького): в Нескучном саду, на набережных Москвы-реки — Воробьевской и Андреевской, в Партере — центральной зоне для прогулок и занятий спортом.

"Эта скамейка вернула меня в детство. С родителями часто ездили отдыхать в Евпаторию . Теперь мечтаю показать полуостров своим детям. Мы всей семьей ждем Крымский мост и мечтаем проехать по нему в числе первых. Приятно, что частица этой стройки, этого большого проекта теперь есть в нашей столице", — приводятся в сообщении слова жителя Москвы Егора Чебакова.

В 2017 году скамейки с названием Крымского моста были установлены на двух берегах Керченского пролива: с таманской стороны в районе памятника морякам-десантникам Черноморского флота «Пушка Лендера», с керченской — на горе Митридат. Это наиболее высокие точки с обзорным видом на мост в Крым

Стройка века

Мост в Крым — самый протяженный в России и один из крупнейших в Европе, его протяженность составляет 19 километров.

Ранее сообщалось, что в связи с планами строителей Крымского моста ввести его автодорожную часть в эксплуатацию со значительным опережением, в мае 2018 года, Министерство транспорта РФ рассматривает поэтапную схему организации движения по новой трассе через Керченский пролив. На первом этапе — сразу после ввода моста — проезд будет открыт для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки.

Уточнялось, что открытие движения для грузового транспорта планируется на втором этапе — в конце 2018 года, а исключение предусмотрено для грузового и технологического транспорта, задействованного в строительстве железнодорожной части Крымского моста.