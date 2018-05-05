В Уфе установили двухметровый арт-объект

Накануне в Демском районе Уфы на пересечении улиц Правды и Таллинская появился новый арт-объект. Двухметровую стелу с изображением поезда установили, как один из главных символов района.

— В скором времени у архитектурного объекта появится декоративная ночная подсветка, — отметили в городской администрации.