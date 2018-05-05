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В Уфе установили двухметровый арт-объект
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В Уфе установили двухметровый арт-объект 

ufa1.ru 19 минут назад
Фото: ufa1.ru
Накануне в Демском районе Уфы на пересечении улиц Правды и Таллинская появился новый арт-объект. Двухметровую стелу с изображением поезда установили, как один из главных символов района.
— В скором времени у архитектурного объекта появится декоративная ночная подсветка, — отметили в городской администрации.
За последние годы в Деме появилось множество различных уличных арт-объектов. В частности, «Аллея сказок» по улице Правды представляет собой целую галерею скульптур любимых сказочных персонажей, а также неподалеку отсюда расположилась композиция «Дема = это мы». Несомненно, что новый арт-объект тоже станет достопримечательностью района.
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