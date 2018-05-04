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Жителей поселения приглашают на митинг-реквием
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Жителей поселения приглашают на митинг-реквием 

Администрация поселения Вороновское 2 часа назад
Фото: архивное
Осталось всего несколько дней до празднования самого главного праздника для России — Дня Победы. В этот день в очередной раз мы склоним свои головы в знак благодарности тем, кто в далёкие военные годы не жалел своей жизни в борьбе за мирное небо. Всё меньше и меньше становится наших ветеранов, но их подвиг никогда не забудет русский народ.
9 мая в поселении Вороновское состоится традиционное празднование Дня великой Победы. В этот день для гостей и жителей поселения Вороновское на площади перед ДК «Дружба» будет работать городская праздничная площадка. В 10.00 на больших экранах начнётся трансляция главного военного парада с Красной Площади. В 11.00 состоится традиционный митинг— реквием «Никто не забыт, Ничто не забыто» с участием обучающихся Школы №2073, сотрудников предприятий и учреждений и жителей поселения. Завершится митинг-реквием шествием к памятнику погибшим односельчанам, где все желающие могут отдать дань памяти погибшим и возложить цветы. По окончании митинга участников мероприятия ждёт солдатская каша.
В течение дня на площади перед ДК «Дружба» будет работать концертная площадка, где выступят творческие коллективы Москвы, в завершении программы для жителей и гостей поселения Вороновское выступят популярные российские исполнители, среди которых: Анита Цой, группа «Калина folk» и многие другие.
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