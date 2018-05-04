Мероприятия в честь 9 Мая пройдут во всех населенных пунктах Наро‑Фоминского округа

Ряд праздничных мероприятий пройдет в Наро-Фоминском округе Подмосковья в честь Дня Победы, в их числе торжественный митинг, концерты, акции и шествие «Бессмертный полк», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Ранее глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ провел рабочее совещание по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы над немецко-фашистскими захватчиками. Центральной площадкой для празднования станет город воинской славы Наро-Фоминск . Как отметил Шамнэ, мероприятия в городе начнутся с торжественного митинга возле стелы на площади Победы. Затем жители и гости городского округа смогут принять участие в патриотической акции «Бессмертный полк».

«Мы ожидаем, что, как и в прошлые годы, число участников этой акции вырастет, поэтому придаем большое значение вопросам безопасности и организации движения. Особое внимание уделяется главным героям праздника — нашим ветеранам, для которых будет организован транспорт и волонтерская помощь», — сказал Шамнэ.

Шествие завершится на площади Молодежная, где состоится показ вооружения и военной техники, выступление военнослужащих. Здесь также организуют полевые кухни, тематические выставки и мастер-классы. В течение всего дня будет идти музыкальная программа с участием местных и приглашенных артистов. Завершит праздничную программу салют на площади Победы.

Шамнэ пояснил, что во всех населенных пунктах, входящих в состав Наро-Фоминского городского округа, также состоятся праздничные мероприятия, приуроченные к Дню Победы — митинги у памятных мест, концерты, акции «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк».