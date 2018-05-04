Ещё
Мероприятия в честь 9 Мая пройдут во всех населенных пунктах Наро‑Фоминского округа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мероприятия в честь 9 Мая пройдут во всех населенных пунктах Наро‑Фоминского округа 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Ряд праздничных мероприятий пройдет в Наро-Фоминском округе Подмосковья в честь Дня Победы, в их числе торжественный митинг, концерты, акции и шествие «Бессмертный полк», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.
Ранее глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ провел рабочее совещание по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы над немецко-фашистскими захватчиками. Центральной площадкой для празднования станет город воинской славы Наро-Фоминск. Как отметил Шамнэ, мероприятия в городе начнутся с торжественного митинга возле стелы на площади Победы. Затем жители и гости городского округа смогут принять участие в патриотической акции «Бессмертный полк».
«Мы ожидаем, что, как и в прошлые годы, число участников этой акции вырастет, поэтому придаем большое значение вопросам безопасности и организации движения. Особое внимание уделяется главным героям праздника — нашим ветеранам, для которых будет организован транспорт и волонтерская помощь», — сказал Шамнэ.
Шествие завершится на площади Молодежная, где состоится показ вооружения и военной техники, выступление военнослужащих. Здесь также организуют полевые кухни, тематические выставки и мастер-классы. В течение всего дня будет идти музыкальная программа с участием местных и приглашенных артистов. Завершит праздничную программу салют на площади Победы.
Шамнэ пояснил, что во всех населенных пунктах, входящих в состав Наро-Фоминского городского округа, также состоятся праздничные мероприятия, приуроченные к Дню Победы — митинги у памятных мест, концерты, акции «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк».
РИАМО: последние новости
300 билетов на генеральную репетицию Парада Победы раздадут самым активным москвичам Более 1,2 тыс юных музыкантов 9 мая исполнят на Поклонной горе известные мелодии о войне Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый взгляд»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму задержали украинское судно324
Россия отказалась от союзов с Китаем342
Литва переименовала Грузию61
Названа основная версия гибели блогера Макушина10
Киркоров ответил недоброжелателям99
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:36
Названа основная версия гибели блогера Макушина
Происшествия
01:54
Парикмахер поджигает клиентам волосы
Общество
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
00:23
Кремль высказался о «Новичке» из Чехии
Политика Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение