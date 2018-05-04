Массовое отравление салатами из супермаркета произошло в Челябинске 

Жители Челябинска массово госпитализированы в больницу с признаками отравления после употребления в пищу салатов из сети крупного супермаркета. Информацию об этом сообщили в Горздраве.
За помощью медиков с симптомами острого гастроэнтерита обратились семь челябинцев. Все они ели готовые салаты из супермаркета «Лента». Причём продукция была приобретена в разных точках — в ТРК «Алмаз» и магазине по ул. Братьев Кашириных.
Состояние пострадавших оценивается как стабильное. Роспотребнадзор уже уведомлен о случившемся. Специалисты начали проверку.
Отметим, что меньше месяца назад супермаркет «Лента» в Челябинске был оштрафован за нарушения Росссельхознадзором.
По данным Роспотребнадзора, в первом квартале 2018 года в Челябинской области зарегистрировано 896 случаев острых бытовых отравлений. Чаще всего причиной становятся лекарственные препараты и спиртосодержащая продукция. Отравлений пищевыми продуктами было всего шесть, однако один случай — смертельный.
Напомним, в 2015 году бизнесмена из Копейска приговорили к исправительным работам за то, что более 60 челябинцев отравились произведёнными его предприятием эклерами. А годом ранее 20-летняя жительница Челябинска умерла после употребления салата «Гранатовый браслет» из местного гипермаркетаю