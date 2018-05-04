Ещё
Массовое отравление салатами из супермаркета произошло в Челябинске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
ФСБ предотвратила теракты в РФ
ФСБ предотвратила теракты в РФ

Массовое отравление салатами из супермаркета произошло в Челябинске 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Жители Челябинска массово госпитализированы в больницу с признаками отравления после употребления в пищу салатов из сети крупного супермаркета. Информацию об этом сообщили в Горздраве.
За помощью медиков с симптомами острого гастроэнтерита обратились семь челябинцев. Все они ели готовые салаты из супермаркета «Лента». Причём продукция была приобретена в разных точках — в ТРК «Алмаз» и магазине по ул. Братьев Кашириных.
Состояние пострадавших оценивается как стабильное. Роспотребнадзор уже уведомлен о случившемся. Специалисты начали проверку.
Отметим, что меньше месяца назад супермаркет «Лента» в Челябинске был оштрафован за нарушения Росссельхознадзором.
По данным Роспотребнадзора, в первом квартале 2018 года в Челябинской области зарегистрировано 896 случаев острых бытовых отравлений. Чаще всего причиной становятся лекарственные препараты и спиртосодержащая продукция. Отравлений пищевыми продуктами было всего шесть, однако один случай — смертельный.
Напомним, в 2015 году бизнесмена из Копейска приговорили к исправительным работам за то, что более 60 челябинцев отравились произведёнными его предприятием эклерами. А годом ранее 20-летняя жительница Челябинска умерла после употребления салата «Гранатовый браслет» из местного гипермаркетаю
АиФ: последние новости
Челябинская Гордума стала фигурантом дела УФАС по платным парковкам Апартаменты с видом на вокзал. В районе Алого Поля построят офисную высотку Вместо свалки – деревья. В перспективе это будет «озеленённая территория»
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов77
Британские истребители сопроводили российский самолет105
Пекин уступает под напором Трампа56
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту151
В Крыму задержали украинское судно451
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
00:52
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов
В мире Украина
00:23
Захарова призвала страны последовать примеру Чехии
Политика Европа
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение