«Лента» отравила челябинцев

Покупатели челябинских супермаркетов «Лента» экстренно доставлены в больницу. Все они накануне употребляли приобретенные в магазинах этой сети салаты.

«В настоящее время семь человек госпитализированы в ГКБ №8 с клиническими симптомами клинического гастроэнтерита. Все взрослые, детей среди них нет. Состояние пациентов стабильное, тяжелых больных нет», — рассказали «ФедералПресс» в администрации Челябинска

Отметим, отравившиеся люди покупали салаты в супермаркетах, которые располагаются на улице Братьев Кашириных, а также в торговом городе «Алмаз». Известно, что информация направлена в управление Роспотребнадзора по Челябинской области