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«Лента» отравила челябинцев
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«Лента» отравила челябинцев 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Покупатели челябинских супермаркетов «Лента» экстренно доставлены в больницу. Все они накануне употребляли приобретенные в магазинах этой сети салаты.
«В настоящее время семь человек госпитализированы в ГКБ №8 с клиническими симптомами клинического гастроэнтерита. Все взрослые, детей среди них нет. Состояние пациентов стабильное, тяжелых больных нет», — рассказали «ФедералПресс» в администрации Челябинска.
Отметим, отравившиеся люди покупали салаты в супермаркетах, которые располагаются на улице Братьев Кашириных, а также в торговом городе «Алмаз». Известно, что информация направлена в управление Роспотребнадзора по Челябинской области.
Напомним, ранее в Челябинске в пункте общественного питания отравились 19 детей, один из которых был госпитализирован. А в Копейске воспитанников детского сада кормили мясом с кишечной палочкой.
Фото Евгения Поторочина.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Источник: руководящий состав корпорации развития Нижегородской области объявят сегодня Вице-мэр Ярославля по социальной политике оставил свой пост В Краснодаре среди задержанных активистов оказался лидер штаба Навального
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