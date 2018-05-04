«Лента» отравила челябинцев 

Покупатели челябинских супермаркетов «Лента» экстренно доставлены в больницу. Все они накануне употребляли приобретенные в магазинах этой сети салаты.
«В настоящее время семь человек госпитализированы в ГКБ №8 с клиническими симптомами клинического гастроэнтерита. Все взрослые, детей среди них нет. Состояние пациентов стабильное, тяжелых больных нет», — рассказали «ФедералПресс» в администрации Челябинска.
Отметим, отравившиеся люди покупали салаты в супермаркетах, которые располагаются на улице Братьев Кашириных, а также в торговом городе «Алмаз». Известно, что информация направлена в управление Роспотребнадзора по Челябинской области.
Напомним, ранее в Челябинске в пункте общественного питания отравились 19 детей, один из которых был госпитализирован. А в Копейске воспитанников детского сада кормили мясом с кишечной палочкой.
Фото Евгения Поторочина.