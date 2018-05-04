Генерал Павел: «Россия способна вызвать в людях сомнения практически по любому поводу»

У стран-членов Североатлантического альянса есть расхождения во мнениях. Поэтому сила НАТО — в воле найти компромисс. Однако этим успешно пользуются противники, которые стремятся разобщить членов альянса. Об этом в интервью телеканалу ČT24 заявил председатель Военного комитета НАТО Петр Павел . По его словам, России мастерски удается вызывать у людей сомнения практически во всем.

После распада Варшавского договора и Советского Союза, по словам Павла, появились большие ожидания: мы надеялись, что будем жить в эру партнерства. И сначала отношения с Россией складывались очень многообещающе. «Но теперь мы столкнулись с тем, что возникла угроза аннексии территорий военной силой и использования военных средств для достижения политических целей», — сказал в интервью Петр Павел.

Сегодня Россия и терроризм — две основные угрозы для безопасности альянса, которые, прежде всего, атакуют его ценности. В последнее время, однако, споры велись и внутри НАТО — между его членами. Предметом разногласий стала Турция , которая ведет военные действия на северной границе Сирии , стремясь ограничить влияние курдских ополченцев из Отрядов национальной самообороны (YPG) и Отрядов женской самообороны (YPJ). Их турки считают террористами. В боях уже погибли сотни мирных жителей, за что Запад критикует Турцию.

«НАТО — это сообщество 29 суверенных государств. У всех есть свои интересы в области безопасности и экономики. Найти совпадение во всем, понятно, невозможно. Но сила альянса — в воле найти компромисс и понимании того, что наша сила — в совместных действиях. Это осознают и наши противники», — прокомментировал разногласия Павел.

Поэтому сейчас больше всего столкновений происходит в формате так называемой гибридной войны. Осуществляя информационные и пропагандистские атаки, определенные силы стремятся разобщить страны НАТО. «Действия России в этих областях — выражение новой доктрины, которую она применяет. Россия видит свободное поле для деятельности в этой сфере, где нет четко установленных правил, определяющих, что разрешено, а что уже недопустимо», — заявил Павел.

В этой связи проблема Европы заключается в том, что демократическое открытое общество всегда более уязвимо для изощренных дезинформационных методов, чем те общества, которые управляются из центра и пользуется СМИ, которые полностью контролируются правительством или президентом.

Кроме того, по словам Павла, Россия научилась мастерски формировать среду, в которой непонятно, где правда. Благодаря этому России удается вводить широкие слои населения в сомнения по любому поводу. «Чем общество более открытое, тем оно более уязвимое. Мы должны предпринять такие меры, которые защитят нас, но не лишат нас свободы», — отметил Павел.

Если люди сомневаются и не знают, чему верить, то, по мнению Петра Павла, они должны воспользоваться институтами: «В 1989 году мы выбрали определенный путь, по которому хотим идти. Мы выбрали для себя ценностную ориентацию, которой хотим быть верны. И если уж мы можем сомневаться в чем-то или ком-то, то, скорее, в тех, кто стоит по ту сторону, а не в тех, с кем мы сегодня в одной семье».

Против мигрантов мы не можем применить бронетранспортеры

Также генерал Петр Павел в очередной раз опроверг идею о том, что НАТО должно принять участие в решении миграционной проблемы в Европе. «НАТО — это, в первую очередь, инструмент коллективной обороны. Миграция, разумеется, представляет собой большую проблему, но я не допускаю, что мы могли бы применить боевые корабли, самолеты или бронетранспортеры против мирных людей, которые массово переходят границы с детьми. Такой вариант даже не рассматривается».