«Умный домофон» оставил бомжей без подъездов

Государственная корпорация «Ростех» наводит последние штрихи перед полноценным внедрением «умного домофона» в московские дома. Устройство, получившее название «Город 77», оснащено камерой с функцией распознавания лиц. Технология позволяет попадать в подъезд без ключа, а также отслеживать визиты «нежелательных лиц».

Жители столицы, у которых будет установлен «умный домофон», также смогут попадать домой при помощи мобильного телефона. Кроме того, в настройках системы можно установить дополнительной проверку по отпечаткам пальцев (Touch ID).

«Синхронизация домофона с мобильными приложениями на iOS и Android позволит жильцам иметь доступ к данным в любой точке мира: принимать видеозвонки с домофона на телефон, открывать входную дверь с телефона, просматривать трансляции с камеры домофона в любой момент», — сказано в пресс-релизе.