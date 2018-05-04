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«Умный домофон» оставил бомжей без подъездов
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«Умный домофон» оставил бомжей без подъездов 

News.ru 2 часа назад
Фото: News.ru
Государственная корпорация «Ростех» наводит последние штрихи перед полноценным внедрением «умного домофона» в московские дома. Устройство, получившее название «Город 77», оснащено камерой с функцией распознавания лиц. Технология позволяет попадать в подъезд без ключа, а также отслеживать визиты «нежелательных лиц».
Жители столицы, у которых будет установлен «умный домофон», также смогут попадать домой при помощи мобильного телефона. Кроме того, в настройках системы можно установить дополнительной проверку по отпечаткам пальцев (Touch ID).
«Синхронизация домофона с мобильными приложениями на iOS и Android позволит жильцам иметь доступ к данным в любой точке мира: принимать видеозвонки с домофона на телефон, открывать входную дверь с телефона, просматривать трансляции с камеры домофона в любой момент», — сказано в пресс-релизе.
Стоимость «Города 77» варьируется между 40 и 50 тысячами рублей. «Умные домофоны» могут появиться в Москве уже в конце года.
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