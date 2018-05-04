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Пополнение ПВО Крыма ЗРК С-400 сделает регион неуязвимым, заявили в Совфеде
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Пополнение ПВО Крыма ЗРК С-400 сделает регион неуязвимым, заявили в Совфеде 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Пополнение ПВО в Крыму комплексами С-400 сделает этот регион абсолютно неуязвимым от любых вражеских поползновений, заявил в пятницу РИА глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
"С-400 — превосходный зенитно-ракетный комплекс, аналогов которому нет в мире. Он отлично зарекомендовал себя, эффективно уничтожая цели на большой и средней дальности, на малых, средних и сверхбольших высотах. Причём цели он поражает и аэродинамические, и баллистические. «Панцирь-С» тоже прекрасно проявил себя, работая как по земле, так и по воздуху. Доукоплектование данными вооружениями Крыма, запланированное уже в нынешнем году, сделает этот регион абсолютно неуязвимым для любых вражеских поползновений", — заявил сенатор.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>
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