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Дмитрий Кобылкин утвердил программу перспективного развития электроэнергетики Ямала до 2023 года
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Дмитрий Кобылкин утвердил программу перспективного развития электроэнергетики Ямала до 2023 года 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин утвердил схемы и программы перспективного развития электроэнергетики арктического региона до 2023 года (СиПР).
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе главы региона, программа предусматривает планирование строительства и ввода в эксплуатацию объектов сетевой инфраструктуры, в том числе и для нужд предприятий нефтегазового комплекса.
«Протоколом заседания рабочей группы «Развитие энергетики» Госкомиссии по вопросам развития Арктики рекомендовано в программах развития электроэнергетики регионов предусматривать отдельный «арктический» раздел. В нем должны содержаться информация о перспективных проектах, планируемых к реализации на территории Арктической зоны страны, с указанием необходимости обеспечения таких проектов электросетевой инфраструктурой или генерирующей мощностью. Поэтому в документе проработан вопрос энергообеспечения Ямало-Ненецкой опорной зоны с учётом новых месторождений», — отмечают в пресс-службе губернатора.
Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО
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