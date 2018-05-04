Дмитрий Кобылкин утвердил программу перспективного развития электроэнергетики Ямала до 2023 года

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе главы региона, программа предусматривает планирование строительства и ввода в эксплуатацию объектов сетевой инфраструктуры, в том числе и для нужд предприятий нефтегазового комплекса.

«Протоколом заседания рабочей группы «Развитие энергетики» Госкомиссии по вопросам развития Арктики рекомендовано в программах развития электроэнергетики регионов предусматривать отдельный «арктический» раздел. В нем должны содержаться информация о перспективных проектах, планируемых к реализации на территории Арктической зоны страны, с указанием необходимости обеспечения таких проектов электросетевой инфраструктурой или генерирующей мощностью. Поэтому в документе проработан вопрос энергообеспечения Ямало-Ненецкой опорной зоны с учётом новых месторождений», — отмечают в пресс-службе губернатора.

Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО