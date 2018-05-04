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50-летняя Алика Смехова позирует в бикини на фоне райских пейзажей
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50-летняя Алика Смехова позирует в бикини на фоне райских пейзажей 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
В марте Алике Смеховой исполнилось 50 лет. Она одна из самых красивых актрис, но не часто становится гостьей телепередач. Артистка несколько раз выходила замуж. Сейчас она воспитывает двух сыновей: Артема и Макара. Знаменитость также успевает сниматься в кино, выходить в свет и уделять внимание родным. Уже несколько дней она отдыхает на Мальдивах вместе с младшим наследником и делится красочными снимками.
Смехова загорает в гамаке, любуется закатами и проводит время в океане. Вчера она решила устроить себе фотосессию на фоне райских пейзажей. На одном из кадров актриса лежит на берегу в полосатом бикини. На другом снимке она плавает на надувном круге в виде розового фламинго. Поклонники были поражены тому, в какой форме находится звезда. Многие считают, что она выглядит моложе своих лет.
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"Очень красиво! И настроение на фото, и природа, и сама модель.. ", «Вы роскошны!», «Выглядите фантастически», «Какую русалочку на берег вынесло волной!», «Алика, доброго вам отдыха! Вы выглядите шикарно», — прокомментировали снимки подписчики. Отметим, что сейчас не только Смехова нежится в теплых краях. Анастасия Волочкова загорает топлес в Турции, а Ксения Бородина демонстрирует роскошные купальники в Дубае.
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