В парке «Кузьминки» организуют занятия йогой

Жители ЮВАО смогут посещать бесплатные занятия йогой в парке «Кузьминки» этим летом.

Всего в столице подобные занятия можно будет посетить в 36 парках Департамента культуры Москвы . Уроки стартуют с 01 июня и продлятся все лето, до 31 августа. Проводиться занятия станут под открытым небом утром, днем и вечером.

Такая программа пройдет в столице уже в седьмой раз. Занятия более чем по 20 видам йоги будут проводить свыше 200 сертифицированных преподавателей с опытом работы не менее одного года. Продолжительность урока составит от одного часа до полутора — в зависимости от направления йоги. При этом каждый из видов йоги сочетает в себе медитацию, дыхательную гимнастику и физическую нагрузку.