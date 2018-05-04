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В парке «Кузьминки» организуют занятия йогой
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В парке «Кузьминки» организуют занятия йогой 

Префектура Юго-Восточного административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Жители ЮВАО смогут посещать бесплатные занятия йогой в парке «Кузьминки» этим летом.
Всего в столице подобные занятия можно будет посетить в 36 парках Департамента культуры Москвы. Уроки стартуют с 01 июня и продлятся все лето, до 31 августа. Проводиться занятия станут под открытым небом утром, днем и вечером.
Такая программа пройдет в столице уже в седьмой раз. Занятия более чем по 20 видам йоги будут проводить свыше 200 сертифицированных преподавателей с опытом работы не менее одного года. Продолжительность урока составит от одного часа до полутора — в зависимости от направления йоги. При этом каждый из видов йоги сочетает в себе медитацию, дыхательную гимнастику и физическую нагрузку.
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