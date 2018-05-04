Хабаровский край намерен вложить 9 млрд рублей в создание «мусорной» инфраструктуры

Власти Хабаровского края намерены инвестировать около 9 млрд руб. в строительство новых объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Также запланировано привлечение частных инвесторов, пишет РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на краевое министерство ЖКХ.

«В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами на территории края планируется строительство 79 объектов. Они включают в себя единый технологический цикл по обработке, утилизации, обезвреживанию (сжиганию) и (или) захоронению ТКО», — сообщили в министерстве.

В ведомстве объяснили и выбор, сделанный в пользу единого оператора, который будет заниматься сбором, вывозом и утилизацией отходов на всей территории края.

«По результатам совместной работы с органами местного самоуправления, определения фактических объемов ТКО, образующихся по муниципальным образованиям, специфики и условий их транспортировки, было принято решение, что экономически целесообразно на территории края определить одного регионального оператора. В противном случае работа регоператора только, например, в северных районах края, привела бы к убыткам в связи с малыми объемами обращения ТКО, не развитой инфраструктурой муниципальных образований и низкой платежеспособностью потребителей», — уточнили в краевом министерстве.