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Хабаровский край намерен вложить 9 млрд рублей в создание «мусорной» инфраструктуры
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Хабаровский край намерен вложить 9 млрд рублей в создание «мусорной» инфраструктуры 

Rambler News Service 2 часа назад
Власти Хабаровского края намерены инвестировать около 9 млрд руб. в строительство новых объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Также запланировано привлечение частных инвесторов, пишет РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на краевое министерство ЖКХ.
«В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами на территории края планируется строительство 79 объектов. Они включают в себя единый технологический цикл по обработке, утилизации, обезвреживанию (сжиганию) и (или) захоронению ТКО», — сообщили в министерстве.
В ведомстве объяснили и выбор, сделанный в пользу единого оператора, который будет заниматься сбором, вывозом и утилизацией отходов на всей территории края.
«По результатам совместной работы с органами местного самоуправления, определения фактических объемов ТКО, образующихся по муниципальным образованиям, специфики и условий их транспортировки, было принято решение, что экономически целесообразно на территории края определить одного регионального оператора. В противном случае работа регоператора только, например, в северных районах края, привела бы к убыткам в связи с малыми объемами обращения ТКО, не развитой инфраструктурой муниципальных образований и низкой платежеспособностью потребителей», — уточнили в краевом министерстве.
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