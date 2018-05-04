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37 спецмашин ежедневно убирают городские улицы
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37 спецмашин ежедневно убирают городские улицы 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Сначала техника приводит в порядок центральные магистрали, а затем второстепенные дороги, в том числе в спальных микрорайонах. В общей сложности коммунальщикам необходимо привести в порядок 175 участков.
Машины выходят на смену в 20.00. Сначала за дело берется техника, с помощью которой проводится влажная уборка. Далее собирается грязь вдоль обочин. За одну смену с городских улиц убирается до 20 тонн песка.
«За один заход техника использует 8 кубометров воды. Каждая единица делает 6— 8 рейсов за одну смену. Уборка улиц проводится в две смены — ночную и дневную. Большая часть работ проходит, конечно, в ночное время», — рассказала заместитель директора компании «Магистраль» Татьяна Гримова.
Продолжается и вывоз мусора после общегородского субботника. Рабочие собирают выставленные вдоль обочин мешки со сметом и мусором. Сегодня для этого задействовано пять единиц техники.
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