37 спецмашин ежедневно убирают городские улицы

Сначала техника приводит в порядок центральные магистрали, а затем второстепенные дороги, в том числе в спальных микрорайонах. В общей сложности коммунальщикам необходимо привести в порядок 175 участков.

Машины выходят на смену в 20.00. Сначала за дело берется техника, с помощью которой проводится влажная уборка. Далее собирается грязь вдоль обочин. За одну смену с городских улиц убирается до 20 тонн песка.

«За один заход техника использует 8 кубометров воды. Каждая единица делает 6— 8 рейсов за одну смену. Уборка улиц проводится в две смены — ночную и дневную. Большая часть работ проходит, конечно, в ночное время», — рассказала заместитель директора компании «Магистраль» Татьяна Гримова

Продолжается и вывоз мусора после общегородского субботника. Рабочие собирают выставленные вдоль обочин мешки со сметом и мусором. Сегодня для этого задействовано пять единиц техники.