Ещё
Форум в Северной Осетии соберет 100 молодых людей с ограниченными возможностями
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Форум в Северной Осетии соберет 100 молодых людей с ограниченными возможностями 

ТАСС 2 часа назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 4 мая. /ТАСС/. Юноши и девушки с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата станут участниками второго в Северной Осетии образовательного форума «Без границ» с 1 по 5 июня. Об этом сообщили в североосетинском благотворительном фонде «Быть добру», который выступил инициатором мероприятия.
"Участниками проекта станут 100 особенных юношей и девушек со всего Северного Кавказа. Это ребята с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, которые, несмотря ни на что, готовы дерзать и творить, стирая границы", — говорится в сообщении.
Форум будет проходить в поселке Тамиск Алагирского района в реабилитационном центре. В течение пяти дней там пройдут образовательные, профориентационные и мотивационные тренинги. Участники форума встретятся с известными параспортсменами, деятелями культуры и общественными деятелями. Также профессионалы обучат ребят составлению проектов и расскажут об участии во всероссийских форумах.
Сотрудники республиканского центра занятости расскажут молодым людям о трудовых отношениях, о профессиях и вакансиях.
Организаторами форума стали министерство труда и социального развития Северной Осетии, республиканские комитеты по делам молодежи, занятости населения, североосетинский благотворительный фонд «Быть добру», спортивная школа для людей с ограниченными физическими возможностями «Стимул» и др. В прошлом году в форуме участвовали 70 юношей и девушек из Северной Осетии.
ТАСС: последние новости
"Русал" полностью выплатил купон по выпуску евробондов Посевная кампания стартовала в Новосибирской области В парках и на набережных Москвы установили скамейки "Крымский мост"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму задержали украинское судно324
Россия отказалась от союзов с Китаем342
Литва переименовала Грузию61
Названа основная версия гибели блогера Макушина10
Киркоров ответил недоброжелателям99
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:36
Названа основная версия гибели блогера Макушина
Происшествия
01:54
Парикмахер поджигает клиентам волосы
Общество
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
00:23
Кремль высказался о «Новичке» из Чехии
Политика Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение