Форум в Северной Осетии соберет 100 молодых людей с ограниченными возможностями 

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 мая. /ТАСС/. Юноши и девушки с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата станут участниками второго в Северной Осетии образовательного форума «Без границ» с 1 по 5 июня. Об этом сообщили в североосетинском благотворительном фонде «Быть добру», который выступил инициатором мероприятия.
"Участниками проекта станут 100 особенных юношей и девушек со всего Северного Кавказа. Это ребята с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, которые, несмотря ни на что, готовы дерзать и творить, стирая границы", — говорится в сообщении.
Форум будет проходить в поселке Тамиск Алагирского района в реабилитационном центре. В течение пяти дней там пройдут образовательные, профориентационные и мотивационные тренинги. Участники форума встретятся с известными параспортсменами, деятелями культуры и общественными деятелями. Также профессионалы обучат ребят составлению проектов и расскажут об участии во всероссийских форумах.
Сотрудники республиканского центра занятости расскажут молодым людям о трудовых отношениях, о профессиях и вакансиях.
Организаторами форума стали министерство труда и социального развития Северной Осетии, республиканские комитеты по делам молодежи, занятости населения, североосетинский благотворительный фонд «Быть добру», спортивная школа для людей с ограниченными физическими возможностями «Стимул» и др. В прошлом году в форуме участвовали 70 юношей и девушек из Северной Осетии.