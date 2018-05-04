Форум в Северной Осетии соберет 100 молодых людей с ограниченными возможностями

ВЛАДИКАВКАЗ , 4 мая. / ТАСС /. Юноши и девушки с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата станут участниками второго в Северной Осетии образовательного форума «Без границ» с 1 по 5 июня. Об этом сообщили в североосетинском благотворительном фонде «Быть добру», который выступил инициатором мероприятия.

"Участниками проекта станут 100 особенных юношей и девушек со всего Северного Кавказа. Это ребята с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, которые, несмотря ни на что, готовы дерзать и творить, стирая границы", — говорится в сообщении.

Форум будет проходить в поселке Тамиск Алагирского района в реабилитационном центре. В течение пяти дней там пройдут образовательные, профориентационные и мотивационные тренинги. Участники форума встретятся с известными параспортсменами, деятелями культуры и общественными деятелями. Также профессионалы обучат ребят составлению проектов и расскажут об участии во всероссийских форумах.

Сотрудники республиканского центра занятости расскажут молодым людям о трудовых отношениях, о профессиях и вакансиях.