В Ростовской области поисковый отряд из Надыма ищет пропавших без вести героев

Надыме торжественно проводили поисковой отряд «Патриоты Родины», который станет участником Всероссийской поисковой экспедиции «Вахта Памяти 2018». Экспедиция отправится в Ростовскую область , где пройдет поиск солдат и офицеров Красной Армии, пропавших без вести во время Великой Отечественной войны.

Поисковиков напутствовали депутаты, представители «Единой России» и общественники. Гости вручили поисковикам георгиевские ленты — символ мужества, доблести и чести, пожелали удачи и терпения. Поисковикам предстоит важная миссия: исполнить завещание великого русского полководца Александра Суворова , который говорил, что война не закончена, пока не похоронен последний солдат.

«Во все времена и у всех народов погибших защитников родной земли окружал ореол почитания. Мы видим, что происходит во многих европейских странах и некоторых бывших союзных республиках… Поиски сложны и физически и эмоционально, но ребята делают великое дело — не дают пустить в России ростки беспамятства к великому подвигу народа-победителя. Я уверен, чем больше нынешнее поколение будет знать о той войне, тем сильнее будет Россия и мы с вами», — прокомментировал председатель общественной организации морских пехотинцев «Тайфун — Надым» Олег Сторожев.

Пропавших без вести на той Великой войне осталось более 4 миллионов. Каждый год поисковые отряды России предают земле до десятка тысяч погибших, но не похороненных солдат. Долг последующий поколений не оставить в забвении ни одного погибшего солдата, отдать дань благодарности за героический подвиг в Великой Отечественной войне ветеранам войны и трудового фронта.