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В Ростовской области поисковый отряд из Надыма ищет пропавших без вести героев
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В Ростовской области поисковый отряд из Надыма ищет пропавших без вести героев 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Надыме торжественно проводили поисковой отряд «Патриоты Родины», который станет участником Всероссийской поисковой экспедиции «Вахта Памяти 2018». Экспедиция отправится в Ростовскую область, где пройдет поиск солдат и офицеров Красной Армии, пропавших без вести во время Великой Отечественной войны.
Поисковиков напутствовали депутаты, представители «Единой России» и общественники. Гости вручили поисковикам георгиевские ленты — символ мужества, доблести и чести, пожелали удачи и терпения. Поисковикам предстоит важная миссия: исполнить завещание великого русского полководца Александра Суворова, который говорил, что война не закончена, пока не похоронен последний солдат.
«Во все времена и у всех народов погибших защитников родной земли окружал ореол почитания. Мы видим, что происходит во многих европейских странах и некоторых бывших союзных республиках… Поиски сложны и физически и эмоционально, но ребята делают великое дело — не дают пустить в России ростки беспамятства к великому подвигу народа-победителя. Я уверен, чем больше нынешнее поколение будет знать о той войне, тем сильнее будет Россия и мы с вами», — прокомментировал председатель общественной организации морских пехотинцев «Тайфун — Надым» Олег Сторожев.
Пропавших без вести на той Великой войне осталось более 4 миллионов. Каждый год поисковые отряды России предают земле до десятка тысяч погибших, но не похороненных солдат. Долг последующий поколений не оставить в забвении ни одного погибшего солдата, отдать дань благодарности за героический подвиг в Великой Отечественной войне ветеранам войны и трудового фронта.
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