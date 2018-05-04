«Бункер Сталина» 8 мая посетят жители Богородского

Москвичи узнают, как строили убежище и маскировали его под стадион.

Накануне Дня Победы отделение социальной реабилитации инвалидов филиала «Богородское» территориального центра социального обслуживания «Сокольники» организует экскурсию в бункер Сталина в Измайлове.

Экскурсоводы расскажут богородчанам об исторических событиях прошлого века, когда шла Великая Отечественная война и решалась судьба нашей Родины. Напомним, что в СССР в тот период было построено несколько подземных объектов для вождя страны и одно из них — это бункер Сталина в Измайлове. При его строительстве бункер был замаскирован под стадион, и никто даже и не подозревал о существовании такого объекта.

Сбор участников экскурсии в 11.30 по адресу: ул. Бойцовая, дом 2/30.