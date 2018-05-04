Спикер сената Польши попросит Пенса защитить его от нападок мэра Джерси

Ранее власти Джерси заявили о намерении демонтировать установленный в городе памятник жертвам Катынской резни. Данное решение вызвало резкую критику в Польше, в числе прочих против него выступил Карчевский. В ответ на это Фулоп в своем Twitter раскритиковал главу польского сената, в частности, назвав его «печально известным антисемитом», «белым националистом», «человеком, отрицающим Холокост», который «имеет нулевой авторитет».

"Я должен был написать письмо господину мэру, но после этих слов и после этой агрессии, исходящей с его стороны, не буду это комментировать и не буду ему писать письма. Мы направим это письмо моему коллеге, главе сената США , с просьбой ознакомиться с этим делом и вмешаться", — сказал Карчевский в эфире Польского телевидения.

Спикер польского сената выразил сомнение, что Фулоп знаком с его деятельностью. «Не думаю, что он знает меня, мои высказывания или мою политическую деятельность», — сказал он.