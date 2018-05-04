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Спикер сената Польши попросит Пенса защитить его от нападок мэра Джерси
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Спикер сената Польши попросит Пенса защитить его от нападок мэра Джерси 

РИА Новости 2 часа назад
ВАРШАВА, 4 мая — РИА Новости. Спикер сената Польши Станислав Карчевский намерен обратиться к американскому коллеге, вице-президенту Майку Пенсу с просьбой защитить его от нападок мэра Джерси Стивена Фулопа.
Ранее власти Джерси заявили о намерении демонтировать установленный в городе памятник жертвам Катынской резни. Данное решение вызвало резкую критику в Польше, в числе прочих против него выступил Карчевский. В ответ на это Фулоп в своем Twitter раскритиковал главу польского сената, в частности, назвав его «печально известным антисемитом», «белым националистом», «человеком, отрицающим Холокост», который «имеет нулевой авторитет».
"Я должен был написать письмо господину мэру, но после этих слов и после этой агрессии, исходящей с его стороны, не буду это комментировать и не буду ему писать письма. Мы направим это письмо моему коллеге, главе сената США, с просьбой ознакомиться с этим делом и вмешаться", — сказал Карчевский в эфире Польского телевидения.
Спикер польского сената выразил сомнение, что Фулоп знаком с его деятельностью. «Не думаю, что он знает меня, мои высказывания или мою политическую деятельность», — сказал он.
Карчевский также напомнил, что против демонтажа памятника выступили прежде всего этнические поляки, проживающие в США, которые и установили монумент, а сенат республики только поддерживает данную позицию.
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