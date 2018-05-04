Под Выборгом снесли ресторан, который мешал строительству путепровода

Мешавший появлению путепровода-долгостроя ресторан был 3 мая окончательно уничтожен экскаваторами под Выборгом

Собственник придорожного выборгского кафе «У привала» не желал на протяжении трёх лет никак покидать насиженное место и уступать его дорожникам. Шли длительные судебные заседания, которые, соответственно, задерживали сроки завершения строительства путепровода, который должен был быть запущен еще в 2016 году.

Наконец, в результате судебных тяжб, стоимость компенсации владельцу уничтоженного заведения составила 13 млн рублей. Как сообщает ГКУ «Ленавтодор», решение суда вступило в силу в конце марта 2018 года.

В итоге рабочее движение по путепроводу будет запущено в июле. Речь идёт о дороге Выборг — Таммисуо.