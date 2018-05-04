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Прокуратура нашла нарушения регламентов трудоустройства в Правительстве области
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Прокуратура нашла нарушения регламентов трудоустройства в Правительстве области 

ProOren 29 минут назад
Фото: ProOren
Прокуратура Оренбургской области завершила проверку в региональном министерстве по части соблюдения требований законодательства о государственной гражданской службе.
Выяснилось, что к кандидатам на семь должностей, в том числе руководящего состава, предъявлялись завышенные требования. В частности, региональное законодательство устанавливает норму о наличии двухлетнего стажа работы по специальности, в то время как должностные регламенты двукратно увеличивали данный срок.
«Таким образом, создавались предпосылки к нарушению прав претендентов на должности государственной службы», — поясняют в областной прокуратуре.
В настоящее время по инициативе надзорного ведомства в регламенты внесены необходимые изменения.
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