Прокуратура нашла нарушения регламентов трудоустройства в Правительстве области

Прокуратура Оренбургской области завершила проверку в региональном министерстве по части соблюдения требований законодательства о государственной гражданской службе.

Выяснилось, что к кандидатам на семь должностей, в том числе руководящего состава, предъявлялись завышенные требования. В частности, региональное законодательство устанавливает норму о наличии двухлетнего стажа работы по специальности, в то время как должностные регламенты двукратно увеличивали данный срок.

«Таким образом, создавались предпосылки к нарушению прав претендентов на должности государственной службы», — поясняют в областной прокуратуре

В настоящее время по инициативе надзорного ведомства в регламенты внесены необходимые изменения.