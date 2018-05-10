В Омске стартует эстафета под девизом «Гордись своим именем, улица»

Омске с 10 по 14 мая состоится спортивная акция — III легкоатлетический пробег «Неделя бега — Эстафета памяти» под девизом «Гордись своим именем, улица». Его маршрут проходит по улицам, названным в честь Героев Великой Отечественной войны. В течение всех пяти дней участники будут стартовать в 11.00. Об этом сообщается в информации, размещённой на официальном портале мэрии.

Начнется пробег в Центральном округе — здесь бегуны выйдут на старт завтра, 10 мая. Вслед за ними свои дистанции преодолеют жители Кировского, Ленинского, Октябрьского округов. Завершится неделя бега 14 мая эстафетой по улицам Советского округа. На старты выйдут школьники, студенты, воспитанники клубов для детей и молодежи, представители комитетов территориального общественного самоуправления.

Особо обращают внимание омичей на перекрытие движения с 10.30 до 13.00 на улицах, где пройдет маршрут легкоатлетического пробега.

Старты пробега по округам:

10 мая в 11.00 в Центральном округе — мемориальная доска Герою Советского Союза Н. Я. Клыпину (ул. Ивана Алексеева, 4);11 мая в 11.00 в Кировском округе — стела в память Героя Советского Союза А. Д. Перелета (ул. Перелета, 8);12 мая в 11.00 в Ленинском округе — мемориал «Слава Героям» (Иртышская набережная, 30);13 мая в 11.00 в Октябрьском округе — стела в память Героя Советского Союза А. Ф. Романенко (ул. Романенко, 2);14 мая в 11.00 в Советском округе — мемориальная доска Герою Советского Союза А. С. Петухову (бульвар Петухова, 5).