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В Омске 8 мая изменится схема движения транспорта
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В Омске 8 мая изменится схема движения транспорта 

АиФ-Омск 30 минут назад
Фото: АиФ-Омск
8 мая в Омске пройдёт несколько мероприятий, из-за которых временно изменится движение транспорта.
В департаменте общественной безопасности мэрии уточнили, что с 10.00 до 12.00 будут перекрыты:
ул. 25-я Линия на участке от ул. 20 лет РККА до ул. Масленникова;ул. Масленникова на участке от ул. 20-я Линия до ул. Худенко;ул. Николая Худенко;ул. Кузнецова на участке от ул. Масленникова до автодороги в районе дома № 21Б/1 по ул. Дементьева;автодорога на участке от ул. Кузнецова до 4-го Енисейского проезда.
А с 17.00 до 22.00 в этот же день ограничат движение на следующих улицах:
ул. Ленина от ул. Тарской до пересечения с ул. Партизанской и ул. Щербанёва;ул. Герцена от ул. Интернациональной до ул. Ленина, включая площадь Победы. Специалисты также обращают внимание, что с 8:00 и до окончания всех мероприятий будет запрещена парковка всех видов транспорта.
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