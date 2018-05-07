В Омске 7 и 9 мая будет изменено движение транспорта и закрыты центральные

Сегодня, 7 мая, в связи с репетицией военного парада на Соборной площади с 17.00. до 22.00. на улицах, прилегающих к площади, ограничат движение. Об этом пишет КВ.

Схема движения пассажирского транспорта изменится следующим образом:

движение автобусов маршрутов №№ 20, 22, 33, 59, 69, 73, 109, 110 с ул. Красный Путь в обоих направлениях будет направлено по ул. 7-й Северной, Герцена, Гагарина, пр. Маркса, далее по утвержденным схемам маршрутов;движение автобусов маршрута № 94 в направлении Амурского поселка с моста им. 60-летия Победы будет направлено по ул. Фрунзе, Герцена, далее по утвержденной схеме, обратно по ул. Герцена, Булатова, далее по утверждённой схеме маршрута с проездом через мост им. 60-летия Победы;движение автобусов маршрута № 28 будет организовано по ул. Гагарина, Гусарова, Булатова, далее по утверждённой схеме маршрута с проездом через мост им. 60-летия Победы;движение автобусов маршрутов №№ 23, 24, 64, 95 будет организовано по мосту им. 60-летия Победы, по улицам Фрунзе, Герцена, Интернациональной, Гагарина, обратно — по улицам Гагарина, Гусарова, Булатова, далее по утверждённым схемам маршрутов с проездом через мост им. 60-летия Победы;движение автобусов маршрута № 63 будет организовано по ул. Орджоникидзе, Фрунзе , Герцена, Интернациональной, обратно — по улицам Гагарина, Гусарова, Булатова, Орджоникидзе, далее по утвержденной схеме маршрута.

Работа троллейбусов маршрутов №2 и №4 в указанный период будет временно приостановлена.

9 мая с 7 утра до 18.00 также будет перекрыт ряд центральных улиц, а схема движения общественного транспорта будет соответствовать указанной на 7 мая, с тем же отсутствием троллейбусов №2 и №4 на маршруте.

Также 9 мая с 11.00. до 11.45. будет приостановлено движение всех видов транспорта по правой стороне Ленинградского моста на участке от Ленинградской площади в направлении ул. Енисейской до ост. «Парк Победы».

При этом работа общественного транспорта Омска 9 мая будет продлена до полуночи, чтобы развезти всех омичей после салюта.