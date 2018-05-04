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Вместо аптек в Краснодаре появятся новые филиалы поликлиник
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Вместо аптек в Краснодаре появятся новые филиалы поликлиник 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Медучреждения разместят в помещениях двух бывших аптек — по ул. Трудовой Славы в микрорайоне Гидростроителей и по ул. им. Толбухина в Славянском микрорайоне. Сейчас проводится процедура их переоформления.
«Параллельно с решением вопроса по строительству новых поликлиник необходимо принять срочные меры по расширению существующих. Помещения бывших аптек — хорошая возможность это сделать. После переоформления в них будет сделан ремонт, установлено современное оборудование для работы филиалов поликлиник», — рассказал глава Краснодара Евгений Первышов.
По информации городского управления здравоохранения, уже определено, что в помещениях по ул. Трудовой Славы, 24 площадью 610 кв. м будет открыт филиал женской консультации.
По ул. им. Толбухина, 87 на площади 270 кв. м откроют современное педиатрическое отделение — филиал городской поликлиники № 12, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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