«Русал» полностью выплатил купон по выпуску евробондов

МОСКВА , 4 мая. / ТАСС /. Попавший под санкции США "Русал" полностью выполнил обязательства по выплате купона по выпуску еврооблигаций с погашением в 2023 году, сообщили ТАСС в компании.

"Компания полностью и в срок исполнила свои обязательства по выплате купона по еврооблигациям", — отметили в «Русале».

Объем выпуска — $500 млн, ставка купона — 5,3% годовых.

Министерство финансов США 6 апреля ввело санкции против «Русала» и его основного владельца бизнесмена Олега Дерипаски . Директива OFAC, в частности, запрещала компании производить расчеты в долларах. Сама компания тогда предупредила о том, что возможны технические дефолты по некоторым выпускам облигаций.

Однако 23 апреля американский регулятор выпустил обновленную директиву, в которой «Русалу» разрешили завершить до 23 октября все операции, необходимые для осуществления по контрактам, заключенным до 6 апреля.

До выпуска обновленной директивы инвесторы, владеющие евробондами компании, жаловались на сложности проведения сделок с бумагами.