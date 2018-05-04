Налоговая зовет бизнесменов выйти из сумрака

На мероприятии, по идее, должны были решить, как уменьшить количество черных зарплат. Но бизнесмены заявили: получать белые зарплаты в первую очередь не хотят сами работники. И поспешили задать налоговикам волнующие их вопросы.

— Почему отчислять страховые взносы и налоги на доходы за работника должен работодатель? Во многих странах сотрудники сами отчитываются о своих поступлениях, переводят суммы на пенсию и медицинскую страховку. Может, и в России стоит облегчить жизнь работодателю и отдать это на откуп самим работникам: пусть решают, куда и сколько они хотят отчислить.

— Я не могу согласиться с тезисом о передаче этих обязанностей от работодателя и налогового агента частным лицам. Хотя бы потому, что собираемость у нас сегодня по имущественным налогам физических лиц, которые люди платят самостоятельно, чуть выше 70%. Общая сумма, по нашим подсчетам, должна составлять около 3 млрд рублей, и 30% от этой суммы не поступает. 50 млрд рублей мы получаем за счет зарплат. Если 30% так же не будут платить налоги, как не платят сейчас имущественный налог, то мы будем нести огромные потери. Перевести более миллиона работающих человек в Новосибирской области на самооплату — к этому мы морально не готовы.

— У нас страна монопольного капитала, изначально малый бизнес и крупный поставлены в неравные условия. А налоги на заработную плату у всех одинаковы. Может быть, стоит подумать об изменении ситуации на законодательном уровне: пусть изменят страховые ставки для малого бизнеса? Это создаст здоровую конкурентную среду, а малый бизнес простимулирует выйти из тени.

— От размера этих страховых взносов зависит пенсионное обеспечение. Напомним, размер пенсии, которую мы будем получать, зависит от продолжительности страхового стажа и размера официальной зарплаты. Нет официальной зарплаты — нет большой пенсии. Я не знаю, как обосновать людям, что если они будут работать на крупном предприятии, то у них будет хорошее пенсионное обеспечение, а если пойдут работать в маленький магазинчик, к примеру, то на пенсии будут получать копейки. Насколько правильны такие изменения в подходе к начислению пенсии?

— Сколько недополучает бюджет из-за черных зарплат?

— 50 млрд рублей по НДФЛ собрано за прошлый год, а 12–13 млрд нам не удается собирать за счет теневой заработной платы.

С теневой наличностью помогают бороться выездные налоговые проверки. Чаще всего они заканчиваются объявлением претензий по НДС, по налогу на прибыль, потому что в ходе их удается выявить этот теневой оборот. А вот по страховым выплатам мы при этом не можем доказать претензии, потому что нет никакой информации о том, что тогда-то такому-то физическому лицу была выплачена заработная плата, нет трудовых договоров. И мы ограничиваемся претензиями по НДС и по прибыли. Хотя и эти претензии довольно большие: у нас среднестатистическая претензия по проверке за прошлый год составила больше 10 млн рублей.

Вообще же деятельность бизнеса для нас становится все прозрачнее. Этому особенно посодействовало внедрение в прошлом году первого этапа системы онлайн-касс. С 1 июля 2018 года еще одна категория налогоплательщиков будет переходить на онлайн-кассы. Тогда и от них в режиме реального времени будет передаваться информация в налоговые органы обо всех полученных доходах. Благодаря программе АСК НДС-2, которая позволяет сравнить сведения из книг покупок и книг продаж по цепочке от поставщика до конечного покупателя, мы видим все финансовые потоки и можем их анализировать. Мы понимаем несоответствие прибыли и той заработной платы, которую по отчетам платят людям. Но мы также понимаем, что обеспечить фискальный контроль по всем налогоплательщикам нам не удастся. Да мы к этому и не стремимся, основная наша миссия — вести диалог с бизнесом. Показывать, что мы все видим, все знаем и понимаем, но надеемся на взаимное понимание со стороны бизнеса. И это не потому, что мы такие добрые, просто считаем, что это лучший способ найти консенсус.

Тема эта непростая, нелегко найти точки соприкосновения: мы должны обеспечить законность, а у бизнеса свои цели. Но уверен, что диалог вести надо, поэтому мы и организовываем подобные публичные слушания.

Мнения

Лилия Керимова, начальник отдела надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде в организациях, предприятиях и учреждениях г. Новосибирска Государственной инспекции труда в Новосибирской области:

— В 1 квартале этого года мы провели 552 проверки, из них 162 проверки выявили нарушения в плане оплаты труда. На эти предприятия наложены штрафы на общую сумму 2,5 млн рублей.

Если говорить о теневой зарплате, то считаю, что работать по закону выгодно и работодателю, и работнику. И тех, и других это обезопасит от неприятных неожиданностей. Часто так бывает: приходит работник на предприятие и сам просит не оформлять его официально. Работодатель идет ему навстречу. А работник через какое­-то время идет к нам и пишет жалобу на то, что его не оформили официально. Много и обратных случаев: работник приходит с жалобой, что ему задерживают зарплату, а он при этом официально не оформлен. Звоним работодателю, а он отнекивается: «Знать такого не знаю, первый раз о нем слышу, ничего ему не должен». Потом очень долго и сложно работник через суд доказывает факт существования трудовых отношений. Поэтому правильно оформленный трудовой договор и белая зарплата помогут обезопасить и работодателей, и работников.

Сергей Соколов , председатель Новосибирского регионального отделения ООО МСП «Опора России»:

— В стране началась реформа контроля и надзора, и есть в ней важное направление — систематизация и актуализация количества обязательных требований. Знаете, сколько в стране требований, которые прямо или косвенно регулируют бизнес? Порядка 2,5 млн нормативных документов! Некоторые из них берут начало еще с Совета народных комиссаров. И никакой предприниматель с любой уникальной памятью не сможет их запомнить. Был пару лет назад интересный прецедент: по одному из действующих нормативных документов при увольнении из Вооруженных сил в чине не ниже майора уволенному обязаны предоставить лошадь. Человек пошел и отсудил свою лошадь, хотя, казалось бы, она никому и не нужна, но закон действует. И это характеризует многое в нашей стране. Поэтому важно, чтобы все нормативы и требования были понятны бизнесу, и хорошо, что эта работа ведется. Это большой шаг в том числе и к выходу бизнеса «из тени».

Ведь то, что многие предприниматели платят серую зарплату, не только их вина. Это комплексная проблема. Одна из причин — необходимость оптимизировать расходы, чтобы выжить. Другая — отсутствие инициативы самих работников. Уже сталкивались с таким: предлагают работникам оставить зарплату на прежнем уровне и сделать ее белой или оставить ее черной, но при этом поднять доход, который они получают на руки. Все выбирают черный доход. Им нужны деньги сегодня, а пенсия, которая будет через 15 лет, менее интересна.

Цифры

Перечисления по НДФЛ в 2017 году в НСО осуществляли 72 тыс. налоговых агентов. Из них 10,5 тыс. агентов обеспечили более 91% поступлений, оставшиеся 61,5 тыс. работодателей перечислили в бюджет менее 9% от общего объема поступлений. У последних по документам среднемесячная зарплата сотрудников составляет в среднем 6800 руб. в месяц.