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В Совфеде объяснили, чем вызвано размещение С-400 и Панцирь-С в Крыму
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В Совфеде объяснили, чем вызвано размещение С-400 и Панцирь-С в Крыму 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. РАЗМЕЩЕНИЕ С-400 «ТРИУМФ» И ПАНЦИРЬ-С В КРЫМУ ВЫЗВАНО АКТИВИЗАЦИЕЙ НАТО В ЧЕРНОМОРСКОМ РЕГИОНЕ — ГЛАВА КОМИТЕТА СФ ПО ОБОРОНЕ
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