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В Совфеде объяснили, чем вызвано размещение С-400 и Панцирь-С в Крыму
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В Совфеде объяснили, чем вызвано размещение С-400 и Панцирь-С в Крыму
РИА Новости
20 минут назад
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. РАЗМЕЩЕНИЕ С-400 «ТРИУМФ» И ПАНЦИРЬ-С В
КРЫМУ
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