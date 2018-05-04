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Обзор инопрессы. «Что если Китай и Россия захотят поделить мир на двоих?»
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Обзор инопрессы. «Что если Китай и Россия захотят поделить мир на двоих?» 

BFM.RU 33 минуты назад
Фото: BFM.RU
Журналист и публицист Франсуа Рош опубликовал увлекательную фантастику «Танец медведя с драконом», в которой прогнозирует неизбежное сближение между Пекином и Москвой. О книге рассказывает издание L’Express. Автор произведения возглавлял крупные французские газеты, а затем основал геополитический журнал, специализирующийся на изучении зон влияния России.
Интрига книги — в описании тайной встречи Владимира Путина с Си Цзиньпином в Монголии, во время которой китайский лидер предлагает слияние двух стран. На первый взгляд это может показаться бредом, но чем дальше, тем больше читатель начинает верить в возможность подобного развития событий.
Китай нуждается в пространстве и ресурсах. Россия имеет огромную территорию, природные богатства и ценный выход в Арктику. Однако у нее не хватает денег, и она все безнадежнее отстает в технологиях. Китай, располагающий огромными финансами, скоро станет мировым лидером. В конце концов подобный сценарий может оказаться не выдумкой. «А что если Пекин и Москва захотят поделить мир на двоих?» — задается вопросом L’Express.
* * *
Великобритания будет стремиться к укреплению антироссийского альянса, сообщает The Guardian. Британские дипломаты планируют использовать в этом году четыре крупных саммита — G7, G20, НАТО и Европейского союза, чтобы попытаться усилить альянс против России, в спешке выстроенный министерством иностранных дел после отравления бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери в марте этого года. Министры хотят применить широкую стратегию сдерживания России, охватывающую кибербезопасность, военную позицию НАТО, санкции против бизнесменов и всеобъемлющий подход к российской дезинформации.
Однако демонизация России — это катастрофическая стратегия, полагает сэр Энтони Брентон, посол Великобритании в России с 2004-го по 2008 год, который настаивает на плодотворной совместной с Москвой повестке дня по таким вопросам, как ядерное разоружение, исламистский терроризм и кибервойна. По его мнению, политика сдерживания просто приведет Москву в объятия Китая, что станет стратегической ошибкой для Европы.
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