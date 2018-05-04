Жителям Днепра трудно привыкнуть, что они фашисты

Днепропетровске побывала добрая половина СССР. Многие приезжали в «город генсеков» на поездах, и потому запомнили большой и красивый вокзал. От привокзальной площади шел центральный проспект — весь в душистой кипени цветущих акаций. Перед рассветом коммунальная машина обливала акации водой, и утренний проспект был чудо как хорош.

После Майдана на площади свалили памятник здешнему революционеру Григорию Петровскому. Бандерлоги скакали по пятиметровой бронзовой фигуре и кричали, что слава Украине . В 2016-м новые власти широко распиарили амбициозный проект реконструкции привокзального пространства. Обещали футуристическую стелу и фонтан, крытые пешеходные галереи, шикарные парковки, подземный торгово-развлекательный центр…

Прошло два года, ничего этого нет даже в помине. Только горы мусора на фоне вокзала и «сэкондовские» немецкие трамваи, купленные при Януковиче. Фотка смартфона, как удар под дых.

Успел забыть о подобном укро-сраче российский Симферополь . Вообще немыслимая картинка для Комсомольской площади Москвы . Зато для Днепра нормально. Зимой они не убирали, «потому что сугробы». Весной мэрские бандиты не могут поделить мусорный рынок. Народ молчит, полный надежд на светлое европейское будущее.

Вот рядом с вокзалом еще одна узловая площадь. Раньше назвалась им. Николая Островского , автора «Как закалялась сталь». Сейчас переименовали в Старомостовую. Логика майдаунов проста — потому что рядом Старый мост. Горожане и маршрутчики упорно называют площадь прежним именем. Немецкие трамваи еще держатся, только обивка кресел протерлась, висит лохмотьями. И опять горы нечистот. Це Європа, панове! Говорят, в Париже еще хуже.

Впрочем, до Франции абсолютное большинство жителей экс-Днепропетровска не добралось. Едут в Польшу — строителями и водителями, сталеварами и прокатчиками. Только на одном Нижнеднепровском трубопрокатном заводе 600 открытых вакансий. Мужики бросили батькивщину, стоят у сталеплавильных печей Ченстохова и краковской Новой Гуты.

Центральная магистраль через великую реку — Новый мост Днепра — вскоре получит имя Степана Бандеры . По словам директора пресс-центра Днепровской еврейской общины Олега Ростовцева , так решил их крупнейший в мире культурно-деловой центр «Менора». Переименование отложили из-за ремонта, начавшегося больше года назад. Прошлой зимой ремонт Нового моста остановили — якобы, нет квалифицированных рабочих, разъехались по «безвизу». Теперь мэр-«вешатель» Борис Филатов объявил, что все до одного прежние подрядчики — воры, и он сам наберет новых, честных.

Многое поразительно для крымчанина, попавшего в нынешнее украинское зазеркалье. Например, в Керченском проливе за то же время успел встать новый Крымский мост, а тут не могут справиться с банальным ремонтом. Соседнее Запорожье , еще одно брошенное строительство моста у легендарного острова Хортица. Стройплощадка густо заросла сорным деревом. По весне навели порядок — деревья порубали, засыпали площадку доменным шлаком. На том и кончили.

Очень жаль, что под занавес апреля Ксения Собчак не приехала на Южный берег Крыма . Хотя собиралась — причем именно ехать, а не лететь. Она верна собственному убеждению, что «Крим це Україна» и планировала попасть на полуостров через украинский кордон. Авиачартер из Москвы в киевский Борисполь , оттуда машиной до Херсона — маршрут обещал быть по-настоящему оздоровительным! Забудем про множество добровольческих батальонов, «национальных дружин» и прочих вооруженных бандюков, шатающихся по южным степям. Фантазии не хватает, что они сделали бы с кандидаткой в президенты России. Куда интересней другое.

Сегодняшние украинские автомагистрали от Киевщины и Запорожья на юг превратились в полный кошмар. Бесконечные рваные ямы испещрили асфальт. Даже по главным трассам нормально ехать невозможно. Машины прут по «встречке», дико петляют между выбоинами, пытаясь спасти колеса и ходовую. Один за другим тормозят у обочины, чтобы поменять порванную резину и разбитые диски.

Пардон за натурализм, однако Ксении Анатольевне пришлось бы собственной задницей почувствовать всю прелесть путешествия по «європейській державі». Единственное утешение, что сразу за Перекопом езда становится совсем другой. Латки на крымском асфальте есть, зато кошмарные ямы остались позади.

…Ну а мы катили в обратную сторону. Закладывая очередной тошнотворный вираж, водитель украинского автобуса грустно шутил: «Наш диаметр колес ехать позволяет, а шо ж легковым делать». Пассажиры дружно надеялись, что после Мелитополя дорога станет лучше. Типа, зачем Украине ремонтировать трассу на «оккупированную территорию». Ничего подобного — ямы продолжались до Запорожья. Отсюда к Днепру идет турецкий ремонт. Несколько лет турки чего-то мостырят, деньги испаряются быстрее летних луж, транспорт привычно тащится в тянучий объезд.

Процитирую мою попутчицу. Ей Богу, лучше не скажешь: — В Крыму мозг выносит от невероятных изменений. Особенно когда долго дома сидишь, и вдруг села-поехала…Стройки — везде. Везде техника такая мощная, особенно машины строительные новые прикольные, конструкции серьёзные монтируются то тут, то там. Все работники в спецодеждах, нарядные, бодрые. Дороги, аэропорт, виноградники молодые, ЛЭП новые повсюду, столбы меняют. Везде какое-то шевеление и беготня, мне нравится.

Талантливый севастопольский фотограф Юра Югансон — по жизни пижон. Долго гостил в Москве и отфейсбучил, возвращаясь домой: «После московских дорог трасса Симферополь-Севастополь это ад! Пальцы от тряски не попадают в нужные буквы…».

Ему тут же ответили, что действительно трясет на залатанных ямах. Огромные самосвалы колонами везут грунт для трассы «Таврида» и дорожное покрытие не выдерживает. Однако крымские трассы несравнимо лучше напрочь убитого украинского асфальта, который начинается сразу после пограничных пунктов «Каланчак», «Чаплынка» и «Чонгар».

И опять вопросы: «Отчего за укро-кордоном так грязно?» КПП «Чонгар» фотографировать нельзя, везде бегают камуфляжники в масках-балаклавах с автоматами наперевес. Первый снимок — сразу у приграничного меджлисовского* билборда. Опять-таки однозначная #цеЄвропа.

Пока львовский фанатик-бандеровец, он же министр инфраструктуры Владимир Омелян украинизирует транспорт и составляет санкционные списки российских компаний, работающих на «незаконном» строительстве Крымского моста, его зам-галичанин Юрий Лавренюк решил заняться делом. То есть, наконец, оснастить туалетами украинские пункты пропуска на границе с Крымом.

Дальше терпеть нельзя, ведь их КПП реально провоняли. Кучи гниющего мусора и пищевых отходов, некошеный бурьян, разбитые и загаженные строения брошенных придорожных кафе и пустующих торговых рядов — привычная картина самостийной территории на крымском направлении. Никого не удивляет, что люди, пересекающие «Чонгар» и «Каланчак», вынуждены справлять нужду, где придется.

На фоне самостийного бардака капитальные российские погранпункты выглядят образцом порядка. Пусть обещанные Аксеновым модульные автостанции не появились до сих пор, все равно в округе чисто. Зато украинское начальство не раз заявляло — нам не нужно тратить бюджетные деньги даже не элементарное бытовое обустройство, потому как скоро мы пойдем освобождать аннексированный полуостров.

Только не сталось, як гадалось. Освобождение явно затягивается, и замминистра инфраструктуры внезапно озаботился пограничной мерзопакостностью собственной державы. «Нельзя допустить, чтобы граждане, которые работают и пересекают „Чонгар“ и „Каланчак“, находились и дальше в таких ужасных условиях. Необходимо отстроить нормальные пункты пропуска со всеми удобствами и минимально необходимой инфраструктурой», — заявляет пан Лавренюк. По имеющейся информации, на ремонт КПП выделены 107 миллионов гривен.

Чем пояснить нынешний поворот событий, кроме осознания факта, что российско-украинская граница здесь всерьез и надолго? Ответ прост. Стоило весеннему солнцу разогреть Сиваш, тучи великих укров устремились в Крым. Если пограничные переходы не привести в элементарный порядок — хотя бы поставив пару-тройку «толчков»! — представители гордой европейской нации вообще обделаются по самые уши. Причем прямо на виду у клятых москалей.

Увы, не поимела Ксения Анатольевна дорожного счастья сбегать под херсонский кустик. Не послушала в машине украинский FM-эфир. Еще год назад вещала тут единственная адекватная станция «Вести», дававшая хоть какую-то разноголосицу мнений. Сегодня «Вести» закрыты, больше нет ничего. Чтобы ощутить настоящий тоталитаризм, российским либералам не надо тратиться на поездку куда-нибудь в Северную Корею . Привыкшие к «Эху Москвы» , «Дождю» и «Новой газете», они легко получат крутой наци-треш в соседней стране.

Степень эфирной ненависти зашкаливает. Ежечасная долбежка про русских агрессоров и бесконечно-сладкие рассказы о новых украинских ракетах, «которые долетят до Москвы и способны поразить цели на Урале». Всерьез обсуждается, как беспощадно покарают изменников на Востоке. Завзято дискутируют, надо ли отправлять в концлагерь уборщиц, работающих в административных органах Крыма и Донбасса. Всех остальных однозначно сажать и вешать, но уборщица — она коллаборационистка или за пайку малую у агрессора подметала?

Слушаешь такое, и хочется крикнуть — давайте, хлопцы, жгите! Больше ада, больше, чтобы ни у кого в Керчи Алуште , в Донецке Луганске даже мысли не осталось про «назад в Украину». Впрочем, ладно бы одно радио. Вот убежали из бандеровского плена двое рыбаков керченского сейнера «Норд» — матрос Дмитрий Таразанов и кок Ира Оборина. Крымчанка рассказывает обычную житейскую историю: — День на третий после захвата я котлеты готовила для экипажа рыбные. Берегли продукты, готовили из пойманной тюльки. На камбуз пришли украинские пограничники, они охраняли сейнер. Попросили покормить. Хвалили котлеты очень, сказали, москальские, но вкусные… А потом эти же пограничники громко обсуждали на палубе, как в москалей будут стрелять, если мы с борта на берег хоть на метр сойдем.

Социальные сети Днепра полны новостями о собаке Биме. Молодой белый сеттер с черными подпалинами до конца терпел хозяина, игравшего «в фашиста». Если конкретней, мужчина выжег псу правый глаз и половину морды, зверски изрезал лапы и живот. Каким-то чудом несчастного щенка удалось забрать. Биму наложили множество швов, животное выздоравливает. Садист оказался героем т.н. АТО и потому неподсуден. Дом, где живет «фашист», украшен намалеванным на стене огромным желто-голубым флагом.

— Мы заново отстроим Днепр! Уже скоро город станет центром мировой космической индустрии! — постит главный организатор добровольческих карательных батальонов Геннадий Корбан . — Мы проектируем подвесной электротранспорт и глобальную транспортную модель с группой концептологов при Мировом банке . Приедет делегация Sotheby’s для консультаций по строительству музея современного искусства. Станции метро запроектирует известная на весь мир архитектурная студия Zaha Hadid. Днепр — город герой, остановивший «Русскую весну», просыпается!

Apple… — Город ИТ-технологий круче, чем город металлургов, — подтверждает мэр Филатов, еще один сподвижник Коломойского, намеренный «обещать мразям все, вешать потом». — Тренд современного прогресса — ИТ-аутсорсинг и создание ИТ-продуктов… В Днепре будет ИТ-хаб, с офисами класса А и коворкинговым пространством… Мы пригласим прочесть лекции лидеров Microsoft

Почти смешно прозвучало про «центр космической индустрии». Город-миллионник, в котором давно нет миллиона, отлично знает, что его «Южмаш» получил крупный заказ на изготовление ракет-носителей от новых владельцев проекта «Морской старт» российской компании S7 . Прямо под постом Корбана и Филатова кто-то поставил пояснение: что такое когнитивный диссонанс, и почему «состояние психического дискомфорта в сознании индивида вызывается столкновением конфликтующих представлений». Это когда вокруг мусор, наркота, разбитые дороги и безысходность, а тебя заставляют жить «мечтой и надеждой».

Пожалуй, уже можно точно определить главное отличие нынешнего крымского бытия от постмайданной Украины. В Крыму мечта и надежда ежедневно и ежечасно воплощаются в жизнь. Недавний запуск нового супер-аэропорта «Симферополь» стал всего лишь этапом в череде реальных, зримых свершений. На Украине — только бурление мечты и практически ничего, что можно потрогать руками.

И еще один крымский шок. Украинские платежи по всей коммуналке в ТРИ раза выше, чем на блокированном полуострове. На треть дороже бензин. Аксиомой считалось, что на Украине харчи дешевле. Сегодня днепровские ценники по многим продуктовым позициям сравнялись с санкционным Крымом. Практически одинаково стоят хлеб и макаронные изделия, мука, яйца и курятина, молочка. Единственное, что у крымчан дороже — твердый сыр, сухая колбаса, пиво и водка. На Украине алкоголь стоит копейки, пей хоть залейся.

Огромный жилмассив Диевка, вода из крана еле-еле бежит с утра. Резко снизилось давление в водопроводных трубах. Те же проблемы в массиве Парус. Нет воды на днепровской улице Ватутина и многих других, купаться приходится ночью. Как так, если буквально под боком огромная полноводная река?

Эти идиоты завалили бетоном Северо-Крымский канал и надеялись, что непокорная республика умрет от жажды. Единственное, чего добились — засоленности скважин на севере полуострова, однако побережье и основные города имеют вполне нормальное водоснабжение. А сами позорно собирают воду в тазик.

Почти мистическое совпадение. На правобережье Днепра, у памятника летчикам Великой Отечественной, повторившим подвиг Гастелло, в честь 70-летия государства Израиль еврейская молодежь высадила семьдесят кленов. Второй секретарь посольства на Украине, директор Израильского Центра Днепра Вячеслав Смоткин торжественно открыл аллею имени Менахема Мендела Усышкина. Известный сионист, идеолог еврейского заселения Палестины Менахем Усышкин одно время жил в Екатеринославе-Днепропетровске.

Когда молодые евреи сажали свою аллею, на левом берегу по «красной линии» проспекта Мира боевики профашистской организации рисовали граффити в честь дивизии СС «Галичина». Огромное, многометровое, в человеческий рост. Характерная эмблема СС отлично видна по району.

Основной костяк днепровской профашистской группировки — молодые выходцы из сел. На войну ехать боятся, терроризируют мирных «сепаров». Прошлой осенью, в день 74-й годовщины освобождения Днепропетровска окружили танк Т-34 — памятник генералу Пушкину, чей экипаж первым ворвался в город. На всю мощь включили «патріотичні пісні» и не пускали людей к постаменту. Несколько активисток издевательски раздавали ветеранам черно-красные бандеровские ленты. Когда возмущенный отставник все-таки послал мерзавок куда подальше — тут же был задержан полицией за оскорбление «честі та гідності української громадянки».

После танка блокировали Монумент Славы — главный памятник Великой Отечественной войне на Днепропетровщине. Пожилые люди с цветами вынуждены были обходить ряды боевиков, чтобы положить букеты к Вечному огню. Полицейские торопили: «Быстрее уходите…» Когда последний букет был возложен, наци собрали все цветы — и демонстративно выбросили в мусорный контейнер. Кощунство снимали сразу два городских телеканала. Типа, смотри, гордый Днепропетровск, как смело и безнаказанно смешивают с дерьмом твою вчерашнюю память.

Нынешний инцидент пошел по-иному. На проспекте Мира к свежему граффити СС «Галичина» прибежали здоровые мужики и бабы. Очень скоро активистов стали бить. Местные кричали, что мы не фашисты и не позволим. Что «фашисты» не должны захватить эту страну и такие граффити должны запретить сотрудники полиции или спецслужб. Полиция составила протокол на обе стороны мордобоя.

Похоже, жителям Днепра очень трудно привыкнуть, что теперь они все-таки фашисты. На весенних школьных стадионах мальчишки-старшеклассники твердят речовку: « Мы козаки, гей-гей-гей! Мы козаки, гей-гей-гей!..». Подпрыгивают, повторяют множество раз, до исступления и яростного крика. Восточная калька педагогического опыта Западной Украины со знаменитым «хто не скаче, той москаль».

Сопредседатель Оппозиционного блока Верховной Рады , бывший губернатор Днепропетровщины Александр Вилкул характерно призвал земляков выйти 9 Мая на Марш Мира: «Приходите семьями, с детьми. Ничего не бойтесь! Нас — миллионы». На днепровских билбордах Оппоблока в честь Дня Победы написано: «Танки грязи не боятся».

На самом деле, люди не танки, им реально страшно, когда молотками разбивают черепа. 9 мая 2017-го радикалы напали на колонну ветеранов и жителей города, во главе которой шел сам Вилкул. Полиция не выдержала и жестко уложила нацистов мордой в асфальт, за что патрульных вскоре уволили со службы. Сегодня бандеровские боевики при поддержке местной власти готовят новые кровавые провокации…

Как повезло, если имеешь возможность вернуться в нормальную жизнь. Запрещенная реклама крымских маршруток висит в Днепре повсюду. Здравствуй, родной цветущий Севастополь , спокойный и гордый. Сквозь белые колоны сверкает море, от площади Ушакова до площади Нахимова весело промаршировала репетиция Парада Победы. В троллейбусе мужской голос чинно объявил: «Следующая остановка — площадь генералиссимуса Александра Васильевича Суворова ». Не просто так, на ходу: «Суворова, выходим!», нет — именно звание и по имени-отчеству.

А по набережной Южной бухты идет мальчишка в футболке с суворовским «Слава Богу, мы русские».

* Верховный суд Республики Крым 26.04.2016 года признал общественное объединение «Меджлис крымско-татарского народа» экстремистской организацией и запретил его деятельность в России

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