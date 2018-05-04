Количество незаконных вырубок на севере Омской области сократилось в три раза

Омская журналистка 2 марта на форуме ОНФ в Калининграде рассказала Путину о проблеме «черных лесорубов» в Тарском районе Омской области и попытках давления на активистов организации, которые борются с незаконными вырубками. 23 апреля глава государства поручил Генеральной прокуратуре проверить выявленные ОНФ факты незаконной рубки леса и соблюдение прав членов организации.

"Лесными инспекторами с начала 2018 года планомерно патрулируются участки лесного фонда (Тарского района — прим. ТАСС). Выявлено 4 незаконные рубки, объем незаконно заготовленной древесины составил 63 кубометра, материалы по данным фактам переданы в следственные органы, возбуждены уголовные дела. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года количество незаконных рубок снизилось в 3 раза", — сообщили в Главном управлении лесного хозяйства.

На территории Тарского лесничества добывается 65% от всего незаконно заготовленного объема древесины в Омской области, пояснили в ведомстве. «Это объясняется хорошей транспортной доступностью к высокопродуктивному хвойному лесу. При этом доля древесины от незаконных рубок в Омской области в последние 2-3 года составляет менее 1% от законно заготовленного объема», — рассказал представитель управления.

Предпринимаемые меры

Незаконная рубка леса стала одной из первых проблем, решением которой занялся врио губернатора Омской области Александр Бурков после своего назначения в октябре прошлого года. Как сообщили ТАСС в правительстве региона, с четвертого квартала 2017 года по его поручению реализуется план мероприятий по усилению профилактики правонарушений и предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины, на дорогах северных районов Омской области организованы посты круглосуточного контроля, созданы мобильные группы патрулирования, которые проверяют транспорт, вывозящий древесину с мест рубок. За счет областного бюджета на 50% обновлен изношенный почти на 80% автопарк лесничеств.

Для проверки деятельности лесхозов и лесничеств в правительстве Омской области была создана специальная рабочая группа. Планируется, что в 2018 году комплексную проверку ГУ лесного хозяйства проведет Рослесхоз , будет организован космический мониторинг лесничеств северных районов Омской области и дистанционный мониторинг использования лесов на территории трех лесничеств.

Банда «черных лесорубов»

По словам активистки ОНФ Людмилы Жуковой, которая борется с вырубками в Тарском районе, вывозить незаконно срубленный лес стали меньше, но решить полностью эту проблему пока не удалось. «Верхушка банды [»черных лесорубов"] не пострадала. Лес как возили, так и возят. Да, в меньшем количестве, чем, скажем, полгода назад — тогда возили очень много. Зимой поток леса шел по зимникам (дороги, проходимые только зимой, прим. ТАСС), в обход постов", — отметила Жукова.

Именно о Жуковой омские журналисты рассказали на форуме ОНФ Путину. Ей неоднократно поступали угрозы от членов этой банды. Кроме того, пять лет назад у нее сожгли дом, а осенью прошлого года — баню. Следственные органы связи этих происшествий с общественной деятельностью Жуковой пока не обнаружили.

Сейчас расследование дела «черных лесорубов» продолжается, выявляются новые члены группировки, рассказали ТАСС в региональном УМВД . «Недавно в ходе следственных действий была установлена причастность к незаконной рубке двух бригадиров рубщиков. Оба они задержаны, одному уже предъявлено обвинение», — сообщили в ведомстве.

По мнению Буркова, деятельность банды «черных лесорубов» невозможна без покровителей на высоком уровне. По его поручению региональное правительство проводит служебную проверку, по итогам которой будут приняты соответствующие меры, вплоть до кадровых изменений в областной администрации. Как сообщили ТАСС в областной администрации, до настоящего момента информация о причастности должностных лиц к незаконным рубкам не поступала.

Проблема всего региона

Координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Омской области Игорь Новошинский сообщил ТАСС, что проблема незаконных вырубок актуальна не только для Тарского района. «Мы надеемся, что под эгидой Генпрокуратуры будет проведена полная проверка отрасли лесного хозяйства [Омской области], прежде всего связанная с рубкой леса. На территории региона работает не одна группа „черных лесорубов“, и не только в Тарском районе, поэтому мы хотели бы, чтобы проверка коснулась всего региона без какой-то конкретной привязки», — заявил он.

Лесной фонд Омской области составляет около 6 млн гектаров, в нем преобладают темнохвойные деревья: ель, пихта, сибирский кедр. По оценкам специалистов, в регионе имеется около 13 миллионов кубометров «деловой» древесины, при этом официально выбирается только 10% этого объема.