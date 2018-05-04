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Богородским школьникам достался приз от телеканала «Дискавери»
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Богородским школьникам достался приз от телеканала «Дискавери» 

Официальный сайт управы района Богородское 31 минуту назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
На Открытом фестивале юных журналистов города Москвы команда студии «ТВОЁ tv» из Богородского получила пять призовых статуэток.
В Москве во время финального бала в конце апреля были подведены итоги VI Открытого фестиваля юных журналистов города Москвы 2018 года. На этом фестивале район Богородское представляла студия «ТВОЁ tv», которая уже не первый год работает в школе №1797.
Студийцы сразу завоевали пять призовых статуэток и специальный приз жюри телеканала «Дискавери». Отметим, что и главный приз в номинации «Домашнее задание. „Взрослеть или не взрослеть“ также уехал в Богородское.
Ребятам вручили еще одну престижную статуэтку „За профессионализм“, представив на суд жюри настоящий репортаж с места событий или, как говорят профессионалы, „репортаж на колесах“.
В школе было отмечено, что студийцы с большим удовольствием занимаются тележурналистикой, а руководитель студии „ТВОЁ tv“ Светлана Трошина в своей работе успешно применяет игровую воспитательную методику. На занятиях они стараются всегда в творческом формате решать сложные технические и интеллектуальные задачи, и это является секретом успеха юных богородчан.
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