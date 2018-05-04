АСВ представит новую концепцию ликвидации банков на ПМЭФ-2018

Об этом говорится в сообщении организатора форума — фонда «Росконгресс».

"Уверен, что в ходе Петербургского международного экономического форума наша организация сможет широко представить как российскому, так и международному бизнес-сообществу результаты своей деятельности. В частности, АСВ намерено активизировать работу по продаже активов ликвидируемых банков, что позволит формировать в максимально возможном объеме конкурсную массу, являющуюся источником для расчетов с кредиторами, а также будет способствовать привлечению частных инвестиций в экономику конкретного региона, созданию новых рабочих мест, увеличению налоговых поступлений в бюджет", — отметил генеральный директор АСВ Юрий Исаев , чьи слова приводятся в пресс-релизе.

В конце декабря прошлого года сообщалось, что Банк России и АСВ готовят ряд проектов законов, направленных на оптимизацию процедуры ликвидации финансовых организаций. Пакет законопроектов направлен на повышение удовлетворения требований кредиторов и объемов выплат, которые могут быть осуществлены в сжатые сроки после начала процедуры ликвидации финансовой организации.

По мнению регулятора, соответствующие изменения в законодательстве позволят сократить сроки проведения ликвидационных процедур и обеспечит формирование конкурсной массы в большем размере.

Петербургский международный экономический форум пройдет 24-26 мая 2018 года. ПМЭФ — один из ключевых мировых экономических дискуссионных форматов, проводимых под патронатом президента РФ. Традиционно в деловом мероприятии принимают участие главы иностранных государств и правительств, видные общественные деятели, руководители международных организаций, крупных компаний, ведущие мировые эксперты и аналитики, а также представители медийного сообщества.