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АСВ представит новую концепцию ликвидации банков на ПМЭФ-2018
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АСВ представит новую концепцию ликвидации банков на ПМЭФ-2018 

ТАСС 33 минуты назад
Фото: 360tv.ru
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) на специальной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) представит новую концепцию ликвидации кредитных организаций, предусматривающую сокращение сроков этой процедуры и повышение ее эффективности.
Об этом говорится в сообщении организатора форума — фонда «Росконгресс».
"Уверен, что в ходе Петербургского международного экономического форума наша организация сможет широко представить как российскому, так и международному бизнес-сообществу результаты своей деятельности. В частности, АСВ намерено активизировать работу по продаже активов ликвидируемых банков, что позволит формировать в максимально возможном объеме конкурсную массу, являющуюся источником для расчетов с кредиторами, а также будет способствовать привлечению частных инвестиций в экономику конкретного региона, созданию новых рабочих мест, увеличению налоговых поступлений в бюджет", — отметил генеральный директор АСВ Юрий Исаев, чьи слова приводятся в пресс-релизе.
В конце декабря прошлого года сообщалось, что Банк России и АСВ готовят ряд проектов законов, направленных на оптимизацию процедуры ликвидации финансовых организаций. Пакет законопроектов направлен на повышение удовлетворения требований кредиторов и объемов выплат, которые могут быть осуществлены в сжатые сроки после начала процедуры ликвидации финансовой организации.
По мнению регулятора, соответствующие изменения в законодательстве позволят сократить сроки проведения ликвидационных процедур и обеспечит формирование конкурсной массы в большем размере.
Петербургский международный экономический форум пройдет 24-26 мая 2018 года. ПМЭФ — один из ключевых мировых экономических дискуссионных форматов, проводимых под патронатом президента РФ. Традиционно в деловом мероприятии принимают участие главы иностранных государств и правительств, видные общественные деятели, руководители международных организаций, крупных компаний, ведущие мировые эксперты и аналитики, а также представители медийного сообщества.
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