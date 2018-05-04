Кубанец Сокрутенко стал замом главы донского ГУ МВД

Ранее новый зам более 27 лет занимал различные должности в подразделениях криминальной милиции и полиции ГУ МВД России по Краснодарскому краю. С 2010 года он руководил отделом МВД России по Кущевскому району, где активно включился в процесс борьбы с преступностью и укрепления правопорядка.

Награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка» за добросовестное отношение к служебным обязанностям и вклад в борьбу с преступностью.

«Мне сложно характеризовать Сокрутенко как человека. Носам факт его работы в Кущевском районе во время расследования преступлений Цапков наводит на мысль, что это — профессиональный человек, способный работать на тяжелых территориях, где высокий уровень преступности», — комментирует ситуацию политолог, директор Центра региональных социально-экономических исследований Дмитрий Абросимов.

По словам эксперта, Агарков поставил «своего человека», на которого он может лично опереться, не опасаясь подковерной борьбы и ударов спину. Также за этим назначением просматривается продолжения порядка в полиции, после череды внутириклановых разборок, захлестнувших ростовскую несколько лет назад, отмечает эксперт. Именно для бобры с этим ранее в на Дон был переведен и сам «кубанец» Агарков.