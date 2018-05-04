В Южной Осетии строят новую дорогу

ЦХИНВАЛ, 4 апр — Sputnik . Работы по строительству дороги в селе Ход подходят к завершению, сообщает пресс-служба правительства Южной Осетии . Об этом рассказал и.о. главы Цхинвальского района Валерий Бибилов в ходе встречи с премьер-министром Эриком Пухаевым.

Библов отметил, что разбитая дорога долгое время являлась одной из наиболее насущных проблем жителей села, особенно во время дождя.

"К ремонту дороги в село Ход Цхинвальского района мы приступили в прошлом году, но потом в силу отсутствия финансирования работы были приостановлены. Сейчас работы подходят к завершению", — отметил он.

И.о. главы района также добавил, что если погода позволит, то дорогу протяженностью 3 километра сдадут в эксплуатацию в первой декаде мая.

Вдоль дороги будут установлены кюветы для стока воды, чтобы сохранить отсыпку дольше. Позже начнутся работы по очистке оросительных каналов, проведенных к селу.