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В Южной Осетии строят новую дорогу
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В Южной Осетии строят новую дорогу 

Sputnik Южная Осетия 35 минут назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 4 апр — Sputnik. Работы по строительству дороги в селе Ход подходят к завершению, сообщает пресс-служба правительства Южной Осетии. Об этом рассказал и.о. главы Цхинвальского района Валерий Бибилов в ходе встречи с премьер-министром Эриком Пухаевым.
Библов отметил, что разбитая дорога долгое время являлась одной из наиболее насущных проблем жителей села, особенно во время дождя.
"К ремонту дороги в село Ход Цхинвальского района мы приступили в прошлом году, но потом в силу отсутствия финансирования работы были приостановлены. Сейчас работы подходят к завершению", — отметил он.
И.о. главы района также добавил, что если погода позволит, то дорогу протяженностью 3 километра сдадут в эксплуатацию в первой декаде мая.
Вдоль дороги будут установлены кюветы для стока воды, чтобы сохранить отсыпку дольше. Позже начнутся работы по очистке оросительных каналов, проведенных к селу.
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