Как обеспечить Ямал докторами?

Если бы кто-нибудь написал книгу «100 и 1 способ попасть к врачу без очереди», она пользовалась бы бешеной популярностью. По крайней мере, в Ноябрьске, где дефицит медицинских специалистов ощущается особенно остро.

Впрочем, эта проблема характерна не только для нефтяной столицы и отдельных поликлиник в других городах Ямала. То же самое происходит во многих регионах страны.

Как заполнить штат врачей? Ямальцы предлагают ряд мер: повысить медикам зарплату, снабдить их служебным жильем и — распределять выпускников вузов по регионам, где кадровый голод ощущается особенно остро.

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

сердечно жаль врача, вынужденного впахивать в одиночку на обслуживании довольного большого населения ноябрьска. ему хоть внеурочные выплачивают? хоть как-то руководство поощряет альтруизм? таким докторам как Владимир Сергеевич не просто премии надо выписывать регулярно, памятника мало поставить!

благодарные пациенты

кажись в ноябрьске ведь и призывали идти к онкологам, потому что статистика заболевших удручала? а теперь народ пошел, не справляетесь с потоком пациентов?

Марина

А зачем тогда убрали прием в медку? в этом году в Ноябрьске не поступить! Это что, диверсия?

абитуриент

Убрали, потому что там не на врачей учат. А выпускают младший медперсонал. Чтобы получить специализацию нужен вуз, долгие годы учебы и практики. Врядли кто после 9 классов и медки пошел дальше и выучился на онколога или кого еще.

мама студента

Я бы не был так уверен. И учатся, и классными специалистами становятся.

Салехардец

Проблема давняя и ее непонять когда решат. Говорят, что за пару лет ликвидируют потребность во врачах в первичном звене. Терапевты, педиатры и врачи общей практики. На село вон заманивают миллионом и служебным жильем, приличными подъемными. А с медиками-ювелирами проблемнее. Есть огромный дефицит, это по всей стране так, не один наш Ноябрьск страдает. а вот когда и как эту проблемы собираются решить — непонять.

Элечка

Ага) как-то Рошаль говорил катастрофа у нас с врачами. В терапевты едут с Азии, а наши как выучатся — уматывают в Европу повышать квалификацию. Да там и остаются, потому что становятся классными спецами, которым на родине не могут предоставить достойную жизнь и зарплату. И зачем обвинять их в том что хотят лучшего?

лукошко

Вот вернут распределение после вузов, может исправится ситуация? Вот именно с врачами нужно составлять контракты со студенческой скамьи, чтобы ни какого шанса кинуть не было. Получил диплом — вперед, отрабатывай.

Ага, а если выпускник учился на платном? Ему тоже отрабатывать? Вы серьезно?

Старшекурсник

Земский доктор тоже не панацея. Эта программа хороша для ребят из сел выучившихся и твердо решивших вернуться к истокам. Вот для них миллион да. Нормальная такая замануха. А ребят городских даже такими деньгами не заманишь. Они прекрасно видят перспективы в других городах, регионах да за границей. Им ехать в нашу автономию вообще не вариант. Дороговизна проезда в отпуск на корню любое красочное предложение о работе зарубит.

Тимур В.

дак это все оптимизация-реформинизация… позакрывали больницы… койкофонд обрезали… сокращают постоянно персонал… то и дело слышу от соседки… трясется стабильно раз в год что сократят… она не доктор и всякие процедуры там лечебные делает…а что не нужный специалист чоли чтоб выгонять?

Марат К. А.

Не верю, что у ямальского здравоохранения нет ресурсов, чтобы обеспечить узкими специалистами все поликлиники. Наверняка можно и квартиры служебные найти, и зарплату достойную предложить. Это все в интересах людей. Об этом в первую очередь надо договариваться руководителям муниципалитетов и управленцам департаментами.

Плутовка

Талонная система в поликлиниках — это изощренный способ отбить любую охоту у народа идти к врачу. А потом жалуются и называют идиотами, когда люди занимаются самолечением, тянут до последнего обращение к доктору, верят рекламе лекарств и бадов. Вы уж определитесь: надо чтобы пациент пришел с только начинающимися проблемами — сделайте доступ к врачу нормальным. Хотите массовую и поголовную диспансеризацию провести — определите отделение и нормальные часы приема, чтобы за два-три дня пройти всех. И чтоб там не для галочки тебя принимали, а нормально обследовали. А то проходила я такой медосмотр: врачи из одной поликлиники бегали в другую, причем прием у одного из специалистов был чуть ли не 20 минут за весь день! Другой подписал обходной, не обследовав, на основании того что сказали — проблем по его профилю нет (а они были, но скажи об этом — загоняли бы по дополнительным обследованиям, на которые уже времени не было). Узи не работало, а надо было. Так потом в принудительном порядке отправили его делать платно, иначе санаторную книжку не подписали бы. Ладно, хоть штамп частной стоматологии приняли о санации, а то к этому спецу такая очередина была — меня бы за пропуски рабочего времени уволили бы с этой диспансеризацией!

Каролина

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Малышу выздоровления! А всем остальным — побольше разума.

Конечно, всегда есть вероятность, что крик о помощи может быть либо жестом отчаянья, либо проделками афериста. И хорошо, если история о проблеме просящего имеет подтверждение. Вот пример — журналисты постарались все разложить по полочкам. Но увы, после атаки троллей. Уже нанесен моральный урон. Уже людям приходится оправдываться. А если бы пришли сразу на ТВ, в газету ли, и там рассказали о том, что нужен сбор средств — к таким просьбам больше доверия, потому что СМИ врядли выпустят непроверенную информацию. Во всяком случае, наши отличаются дотошностью и не позволяют себе порочащие репутацию фейки.

Это так, размышления, как бы я поступила, не дай Бог оказавшись в такой ситуации.

думаю, что с главврачем можно было и без шумихи в прессе встретиться, у них же есть часы приема. и вот недавно рассказывали, что в страховой компании могут заняться проверкой адекватности назначенного лечения. у нас все проблемы от того, что мы мало знаем о своих правах. об установленных нормах, о законах, о структурах готовых помочь. все потому что такие знания — это деньги. и нам их просто так никто дарить не собирается. чуть ли не по крупицам собираем — там услышали, тот рассказал. вроде источников много, а достоверно знать все не получается…

Мама раньше советы полезные отовсюду вырезала — с газет, журналов, отрывных календарей… хорошая тетрадка с рецептами и узорами вязания от нее в наследство осталась. Сейчас все разрознено и каждый сам себе эксперт.

Тамара

Да, если бы почаще устраивали лекции для простых людей — как за свои права заступаться, какие законы посмотреть… Только лучше это вебинарами делать — захотел послушать — подключаешься в свободное время. Потому что ходить куда-то сейчас никто не будет. Все в интернете сидят. Вот куда и лекторам надо!

Михайло

троллей блокировать! Хорошо бы еще и засудить за травлю, чтобы другим неповадно было.

анюта