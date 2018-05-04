Деньги на ремонт 60-летних пионеров ищут в Куйбышеве

На территории школы №10 в Куйбышеве много лет стоит памятник пионерам. Своим рождением школа обязана Барабинской ТЭЦ. Свои двери она открыла в 1950 году. Именно тогда и были созданы пионерские отряды, в честь которых появился памятник.

Каждый год школа приводит памятник в порядок. Своими силами реставрирует: красит и шпаклюет.

Нынче основание памятника сильно повреждено из-за погодных условий. Ремонтные работы требуют немалых вложений. Так как монумент (историческим памятником он не является и считается скульптурной группой) муниципалитету не принадлежит, то ремонт его должен производиться за счет школы. Денег на эти цели в бюджете школы нет, и администрация вынуждена обращаться к спонсорам. В планах — сделать капремонт.

Сейчас памятник обмотан красной лентой, на нем есть надпись: «Просим близко к памятнику не подходить!»

Сотрудники Куйбышевского музея рассказывают, что похожая ситуация и с памятником Ленину возле Дворца культуры. Он тоже «местного значения», и его ежегодно приводят в порядок сами работники культуры.

Добавим, памятники в районах области, перешагнувшие 50-летний рубеж, разрушаются прямо на глазах. Пример тому — в Чистоозерном районе. При проведении работ в сложных погодных условиях (территория была затоплена талой водой) спиленное дерево при падении задело памятник Ленину, установленный в ноябре 1959 года. Скульптура получила незначительные повреждения: торс вождя чуть треснул, и туловище с ногами немного разъехались.