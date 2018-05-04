Какие задачи выполняли советские снайперы во время войны

Во время Великой Отечественной войны в немецких окопах нередко можно было встретить объявление «Осторожно — работают русские снайперы». Действительно, в годы войны советские снайперы стали настоящим бедствием для солдат и офицеров врага.

Тяжело в учении, легко в бою Профессия снайпера появилась одновременно с началом активного использования огнестрельного оружия. Уже в ходе гражданской войны в Англии в 1642-1648 гг. противоборствующие стороны додумались задействовать метких стрелков в качестве отдельной военной силы. В то время они были вооружены лишь примитивными мушкетами, но стоящая перед ними боевая задача по уничтожению руководящего состава противника не изменились до сегодняшнего дня. Наиболее ярко снайперы проявили себя на полях сражений Второй Мировой войны. При этом советские стрелки отличились особо. Перед войной Советский Союз был единственной страной в мире, в которой проводилось массовое обучение гражданского населения навыкам меткой стрельбы. Первые курсы по подготовке снайперов в СССР были организованы в 1929 году при Высшей тактическо-стрелковой школе командного состава «Выстрел». Таким образом, перед началом Великой Отечественной Советы обладали наибольшим количеством кадровых снайперов высшей квалификации. Многие из них прошли проверку боем на полях Финской войны. В своей работе они использовали снайперскую винтовку образца 1891/1930 года, самозарядную винтовку Токарева (СВТ-40) и автоматическую винтовку Симонова (АВС-36), а также глушитель типа «БраМит».

Основные тактические приёмы

Как правило, советские снайперы сами выбирали себе цели, действуя как автономные боевые единицы. Тем не менее их работа была строго регламентирована. Ходили они на задание обычно парами. Эта практика имела место как в Советской армии, так и в Вермахте. Наши снайперы знали, что гитлеровцы располагали своих стрелков на расстоянии 50-100 метров друг от друга. Таким образом, обнаружив первого немецкого снайпера, наши военные могли уже вычислить и второго. В каждой стрелковой роте советских войск существовала своя снайперская группа численностью до восьми бойцов. При их подготовке большое внимание уделялось тренировке боевой выносливости, зрительного и слухового восприятия, ловкости и смелости.

Особенно хорошо зарекомендовали себя наши стрелки во время отражения контратак противника на наиболее напряженных участках фронта. Число советских снайперов во время войны оказалось столь велико, что к середине 1942 года это позволило устроить гитлеровцам настоящий снайперский террор. К концу Великой Отечественной на счету каждого нашего снайпера было от нескольких десятков до трёх сотен убитых фашистов.

Цели и задачи

Перечень основных задач, которые ставило советское командование перед снайперами, предусматривал в первую очередь ликвидацию немецких офицеров высших чинов, связных и снайперов. Кроме того, стрелок должен был выступать в роли наблюдателя, передавая руководству данные о количестве вражеских орудий и станковых пулеметов. Он в том числе обязан был оперативно уничтожать наводчиков орудий прямой наводки и корректировщиков артиллерийского огня, обстреливать амбразуры дотов, дзотов и бронеколпаков. Во время оборонительного боя он вёл учёт пулеметов, орудий и противотанковых ружей противника. Как ни странно, в задачу снайпера также входила борьба с танками, бронемашинами и низколетящими самолетами. В этом случае огонь открывался по смотровым щелям танков и бронемашин и по кабинам пилотов. И надо отдать должное нашим стрелкам: с поставленными задачами они справлялись блестяще.